Hombre mató a su propia pareja luego de una fiesta en Carabobo, así lo atraparon al intentar huir

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre en Carabobo por asesinar a su pareja la mañana del domingo, 31 de agosto, en el barrio El Milagro, del municipio Carlos Arvelo.

«Familiares indicaron que la noche del sábado la víctima, identificada como Wendy Alvarado, había ido a una fiesta con su pareja, identificado como Winker José Chirinos. Luego de compartir se fueron a su casa y todo parecía normal», según informó el reportero Román Camacho a través de sus redes sociales.

Sin embargo, la familia intentó comunicarse con Wendy la mañana del domingo, pero no hubo respuesta. Preocupada por la situación, la madre de la víctima se dirigió hasta la casa donde encontró el cadáver de Wendy.

Según la información dada por la policía a la familia, el homicida la golpeó y posteriormente la asfixió. Funcionarios del Cicpc se trasladaron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer lo ocurrido.

Los funcionarios no encontraron a Winker en la zona, por lo que inició una búsqueda que terminó en un terminal de pasajeros, donde encontraron al hombre intentando abordar un autobús, por lo que procedieron a privarlo de libertad como principal sospechoso del asesinato.

La víctima tenía tan solo 25 años y trabajaba en una estación de servicio.