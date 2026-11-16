Los habitantes del municipio Girardot, estado Aragua, están conmocionados por el asesinato de un joven de 24 años, identificado como Nixon José Romero, quien fue acribillado frente a sus dos hijos.

Los hechos se dieron entre las 9 y 10 de la noche del viernes, 13 de noviembre, en el sector San Vicente, parroquia Los Tacarigua. De acuerdo a medios regionales, Romero caminaba hacia su casa cuando ocurrió el crimen.

Luego de hacer varias diligencias personales, Romero fue emboscado por un sujeto armado en plena calle. Sin mediar palabras, el antisocial abrió fuego en contra de la víctima y luego huyó a toda velocidad del lugar.

Los dos hijos menores de edad de Romero esperaban en la vivienda y vieron el momento en que su padre fue acribillado. Otros vecinos también presenciaron el homicidio.

ROMERO LLEGÓ MUERTO AL CDI

Familiares y vecinos auxiliaron a Romero y lo trasladaron de inmediato hasta el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de la zona. Sin embargo, el joven ingresó sin signos vitales al centro de salud.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron a la escena del crimen y pusieron en marcha las pesquisas. El cuerpo de Romero, por su parte, fue trasladado a la morgue de Caña de Azúcar.

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Las autoridades presumen que el móvil fue un ajuste de cuentas, puesto que el victimario parecía estar escondido esperando la llegada de Romero. Igualmente, se espera que las pesquisas revelen más detalles sobre este crimen.

Hasta el momento, el victimario se mantiene sin identificar y permanece prófugo tras huir de la escena del crimen con rumbo desconocido. Mientras tanto, los habitantes del sector exigen mayor presencia policial.