Las autoridades policiales se encuentran tras la pista de varios integrantes de la banda Los Candados, la cual se dedicaba al hurto de candados en comercios del municipio Chacao, estado Miranda.

La Policía de Chacao informó el domingo sobre la captura de tres presuntos integrantes de la banda. Ahora las autoridades municipales se encuentran tras la pista de otros sujetos que formarían parte de la organización criminal.

Luis Fernández, director de la Policía de Chacao, explicó que la banda vulneraba el blindaje y hurtaba candados de «máxima seguridad». Luego, vendían los objetos en el mercado ilegal como chatarra.

«Los delincuentes buscan candados de alta gama, usan un alicate de presión y en fracciones de segundo realizan una maniobra y vulneran los pernos del candado, luego lo llevan a dónde compran cobre y por cada candado les dan cinco dólares», dijo Fernández.

BUSCAN DESARTICULAR LA BANDA

El funcionario relató que las cámaras de seguridad captaron el momento en que los antisociales cometían un hurto en Chacao. Los hechos se dieron en un kiosco ubicado entre las avenida Francisco de Miranda, a la altura del Country Club.

Una comisión policial se desplazó hasta la escena y capturó a los sospechosos en flagrancia. Luego fueron trasladados a los calabozos policiales y el caso de la banda quedó en manos del Ministerio Público.

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Fernández aseguró que la Policía de Chacao se encuentra tras la pista de los demás integrantes de la banda. Hasta el momento, no hay información sobre la cantidad de sospechosos o sus identidades.