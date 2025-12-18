Sucesos

Hallaron cadáver de un hombre de 60 años dentro de un tanque de agua en Coche

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
tanque

Organismos de seguridad rescataron un cadáver que se encontraba en el interior de un tanque de agua ubicado en el municipio Libertador, parroquia Coche, específicamente en la calle Zea, adyacente al Hospital de Coche.

El rescate del fallecido lo llevaron a cabo funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas, este miércoles aproximadamente a la 1:38 de la tarde.

Leer Más

Maracaibo
Hombre arrolló a varios empleados del aseo en Maracaibo, habría dos muertos
Horror en Barinas: Adolescentes le quitaron la vida a una joven en su casa, todo sería para robarle su moto
Santero abusó de adolescente de 12 años mientras le hacía «limpieza espiritual», quedó embarazada

«Un ciudadano de aproximadamente 60 años de edad sin documentación, se encontraba sin signos vitales inmerso en un tanque de agua», indicó el Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios en un mensaje divulgado en su cuenta de Instagram.

LEA TAMBIÉN: PICA Y SE EXTIENDE: LOS NUEVOS BOMBAZOS DE STEPHANY ABASALI CONTRA NINA SICILIA Y EL MISS VENEZUELA

En este sentido, señaló que los expertos determinaron que el cuerpo tenía cerca de 24 horas en el tanque de agua.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre o información que esclarezca si su muerte se trató de un accidente, o por el contrario de un hecho violento con más responsables.

«Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas mediante técnicas especializadas de rescate realizaron la extracción del cadáver para su posterior entrega a las autoridades con competencia al caso», concluyó Palacios.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Academia
Llegaron a un acuerdo: Los Oscar se transmitirán ahora por YouTube a partir de esta fecha
Caraota Show
Delcy Rodríguez ratifica planes para la «continuidad operativa» de la industria de hidrocarburos
Venezuela
Panamá anuncia el primer vuelo de repatriación directo a Venezuela con 70 migrantes
Mundo