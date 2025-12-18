Hallaron cadáver de un hombre de 60 años dentro de un tanque de agua en Coche

Organismos de seguridad rescataron un cadáver que se encontraba en el interior de un tanque de agua ubicado en el municipio Libertador, parroquia Coche, específicamente en la calle Zea, adyacente al Hospital de Coche.

El rescate del fallecido lo llevaron a cabo funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Caracas, este miércoles aproximadamente a la 1:38 de la tarde.

«Un ciudadano de aproximadamente 60 años de edad sin documentación, se encontraba sin signos vitales inmerso en un tanque de agua», indicó el Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios en un mensaje divulgado en su cuenta de Instagram.

En este sentido, señaló que los expertos determinaron que el cuerpo tenía cerca de 24 horas en el tanque de agua.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre o información que esclarezca si su muerte se trató de un accidente, o por el contrario de un hecho violento con más responsables.

«Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas mediante técnicas especializadas de rescate realizaron la extracción del cadáver para su posterior entrega a las autoridades con competencia al caso», concluyó Palacios.