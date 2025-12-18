Pica y se extiende: Los nuevos bombazos de Stephany Abasali contra Nina Sicilia y el Miss Venezuela

La exMiss Venezuela, Stephany Abasali, habló sin filtros sobre toda la polémica que se armó con la organización, en especial los conflictos que tuvo con Nina Sicilia y la falta de apoyo de cara al Miss Universo.

Destacó que la organización Miss Venezuela no es lo que era antes. «Para poder representar a un país con peso y corona de la mejor manera, tenía que ser de forma independiente porque si no no iba a llegar tan lejos como quería en ese momento y así se dio todo. En las cosas que de verdad importaban no estuvieron presentes, más bien era más como una traba y era algo mucho más personal, en donde el mismo staff era afectado por las cosas que pasaban por the main head (Nina Sicilia) que estaba allí», dijo durante una entrevista con Rodner Figueroa.

LOS CONFLICTOS CON NINA SICILIA

Abasali sostuvo que desde el inicio había cosas que no cuadraban. Incluso explicó que entraba a las reuniones y Nina Sicilia no respondía los buenos días, por lo que ella lo consideró como una falta de educación y de respeto.

«Muchas veces lo dejé pasar. Decía bueno capaz su posición la hace pensar un poco que está por encima de los demás, pero también era algo que afectaba a los mismos trabajadores, sé que hay personas que trabajan para ella que han llorado y digo que esto no puede ser. Obviamente poco a poco, todo iba degradando para mal y yo entendía más como las reinas salían de allí tan mal, hablando de todo lo que le hacían, de todo lo que pasaban. Y era muy rudo porque yo decía que no voy a quedarme con la boca cerrada, ni voy a dejar esto pasar porque esto no es correcto», expresó.

Resaltó que muchas personas tienen miedo de hablar porque podrían descalificarlas o que no las dejen hacer lo que quieran lograr en el Miss Venezuela. Sin embargo, Abasali se preguntó: «¿Acaso vale más perder la dignidad que estar en este mundo? Y ahí todo se empezó a quebrar porque prácticamente era hacerme la vida imposible al punto de que no quería dejarme usar mi banda y mi corona».

«Entonces yo decía será que esta señora quiere ponerse la banda y la corona y caminar por el canal ella sola. No entendía, pero es allí donde poco a poco te das cuenta de que es un tema de que nadie puede estar por encima, nadie puede ser más bonita, nadie puede ser más eficiente en lo que hace porque ella le pega, no le gusta», manifestó. Al tiempo que apuntó que esta situación con Nina Sicilia no solo ocurrió con ella, sino con otras reinas.

LA POLÉMICA DESPEDIDA EN VENEVISIÓN

Asimismo, contó que en la despedida que le hicieron en Venevisión no invitaron a la Miss Mundo, con quien Abasali era muy cercana. «Le dije que no iba a salir a mi despedida si tú no sales. Si te la quieren jugar sucio, bueno yo también voy a hacer lo mismo, pero con todo el respeto, la elegancia y la educación que se amerita».

«Era lidiar con una persona que no respeta, que no era empática, que a puertas cerradas por decir que yo era una malcriada, pero ¿cómo es posible que tú abuses de tu autoridad? ¿cómo es posible que lleguemos a este punto en donde se supone que eres un modelo a seguir? En donde toda Venezuela te ve en una posición de alguien que se merece respeto y no es el caso», aseguró.

LA VERDAD DEL MISS VENEZUELA

«Yo estoy aquí para mostrar la realidad de lo que sucede. Muchas chicas quieren estar en el Miss Venezuela, pero no saben qué es lo que en realidad hay detrás», apuntó.

Stephany Abasali sostuvo que el hecho era que no querían que ella estuviera a gusto. Incluso le complicaron muchas cosas y recordó que ella conseguía eventos en el exterior, pero «no querían que fuera como Miss Venezuela porque entonces querían que la parte económica se las entregaran a ellos cuando yo me estaba costeando todo».

NO LA APOYARON ECONÓMICAMENTE

«Entonces qué más trabas me quería hacer para yo no poder triunfar afuera o llevar el nombre de Venezuela en alto en ese tiempo de preparación donde en realidad no me estaban apoyando económicamente en nada», agregó.

En ese orden de ideas, Stephany Abasali apuntó que tuvo problemas con las extensiones para el cabello que debía llevar al Miss Universo, ya que la organización Miss Venezuela no se hizo cargo. «Entonces era un costo que yo debía cubrir también porque como me voy al concurso sin moño, sin extensiones, sin nada. Y esa es la falta de responsabilidad, de verdad fue un trayecto muy difícil».

LA POLÉMICA NOCHE FINAL EN EL MISS VENEZUELA

Stephany Abasali afirmó que le «dolió mucho» lo ocurrido en la noche final del Miss Venezuela en la que se coronó a Clara Vegas.

«Yo no quería un ramo de flores, no me importaba caminar con ese vestido o la música; yo lo que quería era hablar y despedirme, para mí eso era lo más importante, era lo que estaba anhelando, despedirme de esa corona y darle gracias a Venezuela por apoyarme porque eso fue lo más hermoso que me quedó en este camino», dijo.

Además, señaló que ella había pedido hablar en la noche final, sin embargo, le pareció extraño que durante ese día no se comunicaron con ella los organizadores. «¿Por qué nadie se preocupó en saber si yo iba a llegar o no? Allí entré en conciencia de que no querían que llegara y lograra salir».

«Al llegar no tenía camerino y me cambié en el pasillo donde estaban todos y era un momento de vulnerabilidad (…) al salir yo no entendí la música y ni siquiera se bailar tambor. Al bajar busqué a la producción para saber en qué momento iba a hablar pero nadie me daba respuestas, era como si no quisieran que estuviera allí», comentó.

«Yo decía que por favor no me hicieran la maldad y allí me quiebro porque cómo me van a quitar ese momento, tenía tantas cosas que decir después de tanto luchar por mi país para dejarlo en alto (…) Fue muy doloroso, estaba llena de furia, de rabia, de impotencia, que por un capricho de una persona se llega al punto de decirle a la producción que me sacara del guion», aseguró.