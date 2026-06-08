Gritos de una mujer alertaron de horrendo crimen de su pareja contra su hijita: El caso que conmociona al 23 de Enero

Las autoridades policiales anunciaron este lunes la captura de un joven de 19 años, identificado como Johander Jesús Bermúdez Nava, por el infanticidio de su hijastra en la parroquia 23 de Enero, en Caracas.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó en redes sociales sobre la captura de Bermúdez. Precisó que la víctima fue una niña de apenas cuatro años, llamada Madelyne.

Los hechos se dieron el sábado, 6 de junio, en el sector El Mirador, en esta populosa parroquia. De acuerdo al reporte oficial, los vecinos llamaron a las autoridades al notar un «episodio de violencia intrafamiliar».

Una vez los agentes llegaron a la vivienda encontraron a la madre de la niña con heridas en sus manos. Aparentemente, Bermúdez la agredió y amordazó cuando iba a propinar una brutal golpiza a la pequeña.

Los funcionarios buscaron a la niña en la vivienda y la encontraron inconsciente. A pesar de que intentaron auxiliarla, tan solo pudieron confirmar que la pequeña estaba sin signos vitales por las lesiones que sufrió en la agresión.

CAPTURA DE BERMÚDEZ

Luego de localizar el cuerpo de la pequeña, los funcionarios intentaron ubicar a Bermúdez, pero este había huído de la escena del crimen. Detectives de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Oeste pusieron en marcha las pesquisas.

Las autoridades determinaron que Bermúdez estaba bajo los efectos del alcohol el día del crimen. «Amordazó a su pareja y arremetió con la niña hasta dejarla sin vida», indicó el reporte.

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Los detectives hicieron recorridos por distintas comunidades y dieron con el paradero de Bermúdez. Una vez fue detenido y trasladado al comando policial, el caso quedó en manos del Ministerio Público.