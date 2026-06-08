Tragedia familiar en La Guaira: Mató a machetazos a su cuñado y dejó el cuerpo en plena calle

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre por asesinar a su cuñado con un machete en Aguarito, estado La Guaira.

Los uniformados se presentaron en la calle El Esfuerzo, en el sector Aguarito, luego de recibir una llamada telefónica en la que los alertaron sobre la presencia de un cadáver en el sector.

«Una vez en el sitio los efectivos localizaron el cuerpo sin vida de un hombre. A pocos metros se encontraba otro ciudadano aún con manchas de sangre y cerca de este un arma blanca, tipo machete», informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana Integral de La Guaira.

El detenido quedó identificado como Henry Isaac Quintero Quintero, de 22 años de edad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, este hombre sostuvo una discusión con su cuñado, a quien le propinó una herida mortal en el cuello con el machete.

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En un video compartido por dicho organismo, se puede ver el momento en el que lo esposaron y trasladaron a la sede del Servicio de Investigación Penal (SIP).

El hombre quedó a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público.