Fuga de gas provocó fuerte explosión en local de la Av. Nueva Granada, hubo dos heridos

Este miércoles en horas de la mañana se registró una fuerte explosión producto de la fuga de gas generada por cuatro bombonas en un establecimiento comercial en la avenida Nueva Granada que vendía empanadas.

Pablo Antonio Palacios, comandante general de los Bomberos de Caracas, precisó que consiguieron desperfectos en dos bombonas de 43 kilogramos y dos bombonas de 10 kilogramos que estaban en el interior del inmueble. «Afectando el área de la cocina y provocando afectación a otro local en forma parcial a la estructura», dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Comandante Gral.(B) Pablo Antonio Palacios Salazar (@cpablopalacios)

Asimismo, precisó en sus redes sociales que dos personas resultaron lesionadas producto de la explosión.

Vecinos de la zona trasladaron a las víctimas a centros hospitalarios, antes de la llegada de los bomberos.

Sucesos sucesivos

Reportan Explosión 💥 En Galpon Av. Nueva Granada.

Autoridades en el lugar

29 Jul 26 06:15 hrs pic.twitter.com/DU85RLjuLS — Katmandú 09🌐 (@09katmandoo) July 29, 2026

«Los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas se mantuvieron de manera preventiva e indicaron las medidas preventivas del caso. Igualmente fue necesaria la activación del investigador de guardia, inspector de riesgos especiales y corporación de los servicios», añadió el funcionario.

Debido a esta situación se detuvo por completo el tránsito en sentido a La Bandera. Mientras tanto, el otro sentido de la avenida estaba abierto, pero con mucha congestión debido a las personas que bajan la velocidad para ver lo ocurrido.