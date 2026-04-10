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FOTOS: Incendio en Caracas dejó dos fallecidos y una jovencita con graves quemaduras

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
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Dos personas murieron el jueves en el incendio de una vivienda en la parroquia La Pastora, en el municipio Libertador de Caracas. El siniestro, de acuerdo a las autoridades, fue causado por la «deflagración de una bombona»

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Los hechos se dieron en una vivienda sin número en la Esquina de San Nicolás a Flores, adyacente al Mercado La Pastora. Pablo Palacios, comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, brindó detalles al respecto.

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«Una deflagración se originó en una bombona de 10 kg dentro de un inmueble familiar, resultando dos personas sin signos vitales», señaló Palacios en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el reportero local Robert Lobo informó que una adolescente de 12 años sufrió graves quemaduras en el incendio. Sin embargo, no hay mayores detalles sobre su estado de salud actual.

Los bomberos se desplazaron a la escena y lograron controlar las llamas. Así pues, evitaron que el incendio se propagara a las viviendas cercanas o al concurrido Mercado de La Pastora, uno de los más visitados de la ciudad capital.

Una vez controlaron las llamas, detectives del Cuerpo de Bomberos se presentaron en la escena para poner en marcha las pesquisas. Ahora buscarán determinar las causas exactas del mortal incendio.

INCENDIO EN ALCANTARILLADO

Por otra parte, los bomberos atendieron un incendio en un alcantarillado con conductores de electricidad en la avenida principal del Cementerio. Vecinos y transeúntes alertaron a las autoridades sobre el siniestro.

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Los organismos de emergencias acordonaron la zona afectada y controlaron las llamas. Luego esperaron por una comisión de la Corporación Eléctrica (Corpoelec) para que atendieran la falla del cableado.

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