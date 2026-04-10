Sucesos

El crimen que sacude a Punto Fijo: Arremetió contra su pareja y tras «tormento interno» lo hallaron en un terreno baldío

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Las autoridades policiales localizaron el jueves el cadáver de Argenis Jiménez, alias El Ken, quien era el principal sospechoso del asesinato de su pareja en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón.

Contents

El caso se remonta hasta el miércoles, 8 de abril, en plena avenida Las Acacias, en el sector Santa Irene. La comerciante Solisbella del Valle Contreras, de 39 años, fue interceptada por Jiménez, su pareja desde hace unos siete meses.

Leer Más

CARACAS: Asesinó a golpes a su pareja el día de su cumpleaños porque creía que le era infiel
El video viral del accidente en La Urbina: Hombre perdió el control del carro y chocó en plena vía, hubo un muerto
EN DELTA AMACURO: Capturan a aberrado sexual que abusó de su nieta de 10 años en pleno velorio

De acuerdo a medios regionales, Jiménez, de 54 años, atacó con un cuchillo a Solisbella y le propinó 15 puñaladas. Luego, el sujeto huyó de la escena del crimen en un carro de la línea de transporte en la que trabajaba.

La mujer fue trasladada al hospital Dr. Rafael Calles Sierra, pero murió poco antes de su ingreso. Los médicos diagnosticaron un traumatismo toracoabdominal penetrante y traumatismo musculoesquelético generalizado.

HALLAZGO DE JIMÉNEZ

Los organismos de seguridad activaron un operativo para dar con el paradero de Jiménez. Tras un día de búsqueda, habitantes del sector Jayana, municipio Los Taques, localizaron el cuerpo del sujeto en un terreno baldío.

El medio local Notifalcón detalló que, aparentemente, Jiménez se habría quitado la vida ahorcándose. Según testigos, el sujeto no habría soportado la presión policial y estaba viviendo un «tormento interno» tras asesinar a su pareja.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FUERTE EXPLOSIÓN EN COJEDES ESTE 10ABR, HABRÍA SIDO POR BOMBONA DE GAS

Horror en Anzoátegui: Un abogado acribilló a su esposa y luego se quitó la vida
El Cicpc se encargó de las investigaciones del caso. Foto: Archivo

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) levantaron el cadáver de Jiménez. Posteriormente, pusieron en marcha para determinar oficialmente la causa de muerte.

Reportes extraoficiales indican que Jiménez alejó a su pareja de su entorno familiar y la habría llegado a golpear y amenazar. Supuestamente, optó por asesinarla porque no aceptó la decisión de la mujer de concluir la relación.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

FOTOS: El arco del triunfo que ‘obsesiona’ a Trump y quiere instalar en pleno centro de Washington D. C.
EEUU
Gobierno y empresa privada buscan certificación del país como territorio libre de fiebre aftosa
Gobierno y empresa privada buscan certificación del país como territorio libre de fiebre aftosa
Venezuela
FOTOS: Incendio en Caracas dejó dos fallecidos, fue causado por la «deflagración de una bombona»
Sucesos
jojobet girişhacklinkvaycasinomarsbahiscasibomjojobetjojobet girişholiganbetcasibomJojobet Giriş