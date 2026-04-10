El crimen que sacude a Punto Fijo: Arremetió contra su pareja y tras «tormento interno» lo hallaron en un terreno baldío

Las autoridades policiales localizaron el jueves el cadáver de Argenis Jiménez, alias El Ken, quien era el principal sospechoso del asesinato de su pareja en la ciudad de Punto Fijo, estado Falcón.

El caso se remonta hasta el miércoles, 8 de abril, en plena avenida Las Acacias, en el sector Santa Irene. La comerciante Solisbella del Valle Contreras, de 39 años, fue interceptada por Jiménez, su pareja desde hace unos siete meses.

De acuerdo a medios regionales, Jiménez, de 54 años, atacó con un cuchillo a Solisbella y le propinó 15 puñaladas. Luego, el sujeto huyó de la escena del crimen en un carro de la línea de transporte en la que trabajaba.

La mujer fue trasladada al hospital Dr. Rafael Calles Sierra, pero murió poco antes de su ingreso. Los médicos diagnosticaron un traumatismo toracoabdominal penetrante y traumatismo musculoesquelético generalizado.

HALLAZGO DE JIMÉNEZ

Los organismos de seguridad activaron un operativo para dar con el paradero de Jiménez. Tras un día de búsqueda, habitantes del sector Jayana, municipio Los Taques, localizaron el cuerpo del sujeto en un terreno baldío.

El medio local Notifalcón detalló que, aparentemente, Jiménez se habría quitado la vida ahorcándose. Según testigos, el sujeto no habría soportado la presión policial y estaba viviendo un «tormento interno» tras asesinar a su pareja.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FUERTE EXPLOSIÓN EN COJEDES ESTE 10ABR, HABRÍA SIDO POR BOMBONA DE GAS

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) levantaron el cadáver de Jiménez. Posteriormente, pusieron en marcha para determinar oficialmente la causa de muerte.

Reportes extraoficiales indican que Jiménez alejó a su pareja de su entorno familiar y la habría llegado a golpear y amenazar. Supuestamente, optó por asesinarla porque no aceptó la decisión de la mujer de concluir la relación.