Extraño crimen en Barinas: Saludó a un adolescente, se ganó su confianza y lo atacó a puñaladas

Las autoridades policiales anunciaron este jueves la captura de un sujeto de 44 años, identificado como Yerly Alberto Ramírez Contreras, alias El Faro, por el asesinato de un adolescente en el municipio Pedraza, estado Barinas.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó de la captura de Ramírez. Precisó que la víctima fue un adolescente de 17 años, llamado Elianyer.

Los hechos se dieron en el sector San Rafael de Canagua, barrio Caño Hondo I, perteneciente a la parroquia José Antonio Páez. El adolescente estaba en el lugar compartiendo con un grupo de personas.

Según el reporte policial, Ramírez «se aproximó al sitio donde se encontraba el menor de edad junto a un grupo de personas, saludó de manera muy amable a los presentes para ganarse su confianza y pasar desapercibido».

En un descuido del adolescente, Ramírez desenfundó un arma blanca y le propinó una herida mortal al adolescente. Luego el sospechoso escapó del lugar a toda velocidad.

CAPTURA DE RAMÍREZ

Detectives de la División de Investigaciones contra Homicidios del Cicpc pusieron en marcha las pesquisas por el crimen. Los agentes determinaron que Ramírez era el principal sospechoso del asesinato del adolescente.

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Ramírez fue trasladado a los calabozos policiales y el caso quedó en manos del Ministerio Público, que continuará con los procedimientos correspondientes. No hay detalles oficiales sobre el móvil del crimen.