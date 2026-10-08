EN VIDEO | Omisión de socorro causó indignación tras accidente en La Guaira: Motorizado perdió la pierna

Un brutal accidente de tránsito en el sector Catia La Mar, en La Guaira, dejó a un motorizado con parte de la pierna amputada y a un policía regional detenido por presunta omisión al socorro.

Los hechos se dieron en la tarde del miércoles en la avenida El Ejército, en este populoso sector del litoral. De acuerdo al medio regional La Verdad de Vargas, en el accidente se vieron involucrados una motocicleta y un camión 350.

Reportes preliminares indican que el accidente se produjo cuando colisionaron ambos vehículos, aunque no hay detalles de las circunstancias. Producto de la brutalidad del impacto, se desprendió totalmente una sección de la pierna del conductor de la moto.

Testigos se acercaron de inmediato para auxiliar al joven, quien estaba tendido sobre el pavimento con una perdida masiva de sangre. Lo que no esperaban es que un funcionario se iba a negar a ofrecer ayuda al herido.

CAOS EN LA ESCENA DEL ACCIDENTE

Según un video que circula en redes sociales, buenos samaritanos ayudaron al joven y lo llevaron hasta una patrulla de la Policía de La Guaira, la cual era conducida por el primer comisario Iván José Hernández Nieves, de 44 años.

En los videos, Hernández discute con algunos testigos, quienes le exigen que llevara al herido hasta un hospital. Sin embargo, el funcionario parece negarse y luego se encaró con un miliciano. Poco después, abordó nuevamente la patrulla y comenzó a conducir.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DETUVIERON A UN ABERRADO EN ZULIA, LO QUE LE HACÍA A SU SOBRINA CAUSÓ INDIGNACIÓN

Un joven motociclista sufrió la amputación traumática de su pierna derecha tras colisionar contra un camión en la avenida El Ejército de Catia la Mar, hecho que generó momentos de tensión luego de que los funcionarios policiales presentes en el sitio se negaran inicialmente a trasladarlo a un centro de asistencial. El hecho provocó la protesta de familiares y transeúntes que exigieron la inmediata atención médica del herido hacia el Hospital Periférico de Pariata. Video: @LaVerdadVargas — Caraota Digital (@CaraotaDigital) October 8, 2026



En circunstancias que hasta el momento no son claras, el motorizado fue trasladado al Hospital de Pariata. Tras recibir atención médica prioritaria, pudo permanecer con vida, pero no hay mayores detalles de su estado.

El funcionario, por su parte, fue detenido por la Inspectoría de Control de la Actuación Policial (ICAP), por la presunta comisión del delito de omisión de socorro. Quedó en manos de la Fiscalía Décima del Ministerio Público.