Escolta que asesinó a golpes a un mecánico en Los Teques será recluido en el Rodeo III

La justicia nacional ordenó la privativa de libertad contra un escolta y expolicía, identificado como Serwin Villegas, quien habría asesinado a golpes a un mecánico el pasado fin de semana en la localidad de Los Teques, estado Miranda.

El crimen de Villegas se remonta hasta la noche del pasado sábado, en el barrio La Cruz. De acuerdo al medio Avance, la víctima fue identificada como Genaro de Jesús Echeverría, quien acompañó a un familiar hasta su casa y estaba regresando a su hogar.

La víctima pidió la cola a un conocido, pero en el trayecto se consiguió con el vehículo de Villegas atravesado en plena vía. El señor bajó del carro y le pidió que despejara la calle, comentario que no agradó al escolta.

Testigos relataron que de inmediato se desató una severa discusión y Villegas habría golpeado a Genaro en la cabeza con una herramienta. Una vez cayó al suelo, le propinó múltiples patadas y luego huyó de la escena del crimen.

CAPTURA DE VILLEGAS

El señor Genaro fue llevado por su acompañante hasta el Hospital Victorino Santaella. Aunque el señor ingresó caminando al centro de salud, murió unas horas después por un politraumatismo severo a nivel craneal.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Villegas en la misma noche del crimen. Vecinos aseguraron que se trataba de un sujeto violento.

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Villegas fue presentado este miércoles ante el Tribunal Sexto de Control de Los Teques e imputado por el presunto delito de homicidio calificado por motivos fútiles. Se ordenó su reclusión en el Internado Judicial El Rodeo III.