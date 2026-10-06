Tormenta del terror: Dos adolescentes heridos en Mérida al ser impactados por un rayo

Momentos de tensión se vivieron en la noche del lunes en el municipio rural de Tovar, estado Mérida, cuando dos adolescentes, de 13 y 15 años, fueron impactados por un rayo durante una intensa tormenta eléctrica.

Los hechos se dieron pasadas las 7 de la noche en el sector Siloé, ubicado en la aldea San Pedro de la parroquia Tovar. De acuerdo a medios regionales, los adolescentes estaban al aire libre durante la tormenta.

Testigos relataron que una potente descarga eléctrica impactó a unos pocos metros del lugar en el que estaban los adolescentes. Como era de esperar, ambos jóvenes cayeron desplomados al suelo tras el suceso.

Familiares y vecinos se percataron de inmediato de la situación y le brindaron primeros auxilios a los adolescentes. Luego los trasladaron de emergencia hasta el Hospital II San José de Tovar.

ADOLESCENTES HERIDOS

Los adolescentes fueron atendidos por el personal de guardia. El joven de 13 años presentó síndrome compartimental en miembros inferiores, mientras que el de 15 fue diagnosticado con quemaduras de consideración en la región torácica.

Producto de la gravedad de sus lesiones, el personal médico remitió a ambos adolescentes al Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (Iahula) en la ciudad de Mérida. Para este martes, ambos permanecen bajo observación médica.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DETUVIERON A PAREJA QUE DABA TAREAS DIRIGIDAS EN ZULIA, ESTAS ERAN LAS ABERRACIONES QUE HACÍAN A LAS NIÑAS

Intensas lluvias y descarga eléctricas afectaron el estado Mérida y entidades cercanas durante la noche del lunes. Según las autoridades nacionales, este martes podrían continuar las precipitaciones en los Andes.