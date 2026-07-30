EN VIDEOS: Local comercial se incendió en el CCCT, esto es lo que se sabe

Este jueves en horas de la mañana se registró un fuerte incendio en un establecimiento comercial en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT).

En un video divulgado en redes sociales se puede ver la gran cantidad de humo saliendo de uno de los locales.

Hasta el lugar arribaron funcionarios de Protección Civil, Salud Chacao y de la Policía de Chacao para atender la emergencia.

Según usuarios en redes sociales, el incendio sería en la feria escolar que hay en el centro comercial. Sin embargo, las autoridades no han dado detalles.

#AHORA El alcalde @duquegustavoS informa que nuestros equipos de @PC_Chacao @SaludChacao @policiachacao atienden un incendio que se registra en el CCCT. Precaución en la zona. pic.twitter.com/bnMtAUgdNe — Alcaldía de Chacao (@Chacao) July 30, 2026

Pasadas las 10:00 de la mañana, organismos de seguridad evacuaron parte de la zona comercial del CCCT por la cantidad de humo que se ha generado.

Evacuan parte de la zona comercial del CCCT por la cantidad de humo que se ha generado debido al incendio que está siendo sofocado por personal de PC y @policiachacao Ordenan abrir todas las puertas del Centro Comercial. Acceso restringido. 10:38 am. pic.twitter.com/ldLfTY6Hu1 — Daniel Guillermo Colina (@danielgcolina) July 30, 2026

Asimismo, ordenaron abrir todas las puertas del lugar y restringieron el acceso.

Reportan incendio en el CCCT. pic.twitter.com/GKvOSsEXXx — ela ferris (@ElaFerris) July 30, 2026

El alcalde, Gustavo Duque, precisó que los organismos de seguridad lograron controlar la situación y en este momento se encuentran haciendo labores de refrescamiento en el centro comercial.

Hasta el momento se desconoce si hubo heridos o personas afectadas por la densidad del humo. Asimismo, no han precisado el motivo del fuego.