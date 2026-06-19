EN VIDEO: Incendio de vehículo desató caos en la Av. Lecuna, estaba a pocos metros de una gasolinera

Este viernes en horas de la mañana se registró un fuerte incendio cerca de la estación de servicio de PDV de la avenida Lecuna, parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador, producto de un vehículo que se encontraba en el lugar aproximadamente a las 6:45.

«Un incendio se desarrolló en un vehículo tipo sedán, específicamente en el área de motor resultando con perdida total, no hubo lesionados ni pérdidas humanas que lamentar», informó el comandante general de los Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios, a través de sus redes sociales.

Atentos y pendientes: 06:45am, están informando que en la Av Lecuna, Dan Agustín del Norte, en la Estación de Servicio ee PDV, hay un vehículo en libre combustión. pic.twitter.com/yQpzs9ReKB — Alberto J. Prato (@albertoprato02) June 19, 2026

La situación generó retraso en el tránsito vehicular de la zona y tensión entre los vecinos al estar tan cerca de la estación de servicio.

«Los efectivos del CBDC mediante técnicas especializadas de combate de incendio minimizaron el riesgo existente en la zona, ya que el vehículo se encontraba adyacente a una estación de servicio (P.D.V) se mantienen realizando las labores de refrescamiento y dictaron las medidas preventivas del caso», agregó la autoridad.

Los funcionarios no precisaron qué pudo haber ocasionado el incendio. Para la hora ya el tránsito se estaba restableciendo con normalidad.