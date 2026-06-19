Sucesos

EN VIDEO: Incendio de vehículo desató caos en la Av. Lecuna, estaba a pocos metros de una gasolinera

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
incendio

Este viernes en horas de la mañana se registró un fuerte incendio cerca de la estación de servicio de PDV de la avenida Lecuna, parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador, producto de un vehículo que se encontraba en el lugar aproximadamente a las 6:45.

«Un incendio se desarrolló en un vehículo tipo sedán, específicamente en el área de motor resultando con perdida total, no hubo lesionados ni pérdidas humanas que lamentar», informó el comandante general de los Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios, a través de sus redes sociales.

- Publicidad -
Ad image

La situación generó retraso en el tránsito vehicular de la zona y tensión entre los vecinos al estar tan cerca de la estación de servicio.

LEA TAMBIÉN: TRAGEDIA PASIONAL: MAESTRA ASESINADA POR SU PAREJA ANTES DE QUITARSE LA VIDA, HALLARON EL CUERPO CERCA DE LAS PLAYAS DE ARAGUA

«Los efectivos del CBDC mediante técnicas especializadas de combate de incendio minimizaron el riesgo existente en la zona, ya que el vehículo se encontraba adyacente a una estación de servicio (P.D.V) se mantienen realizando las labores de refrescamiento y dictaron las medidas preventivas del caso», agregó la autoridad.

Los funcionarios no precisaron qué pudo haber ocasionado el incendio. Para la hora ya el tránsito se estaba restableciendo con normalidad.

 

 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Vie 19/06
$ USD: 607,39 Bs
EUR: 697,36 Bs