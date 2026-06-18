Tragedia pasional: Maestra fue asesinada por su pareja antes de quitarse la vida, hallaron el cuerpo cerca de las playas de Aragua

Una maestra murió este miércoles a manos de su pareja en Aragua, quien posteriormente se quitó la vida con una escopeta en el municipio de Costa de Oro.

El homicida quedó identificado como Richard Jesús Arévalo Cuba. El hecho ocurrió en el sector de Las Ánimas cercano al terminal de pasajeros de Costa de Oro, según informó Noticias 24 Carabobo.

Tras cometer el asesinato, el hombre envió a sus hijos un mensaje de despedida desde su teléfono. Cuando ellos arribaron a la casa lo encontraron sin vida con un disparo en la cabeza.

Posteriormente, organismos de seguridad del estado Aragua se desplegaron en el municipio y aproximadamente a las 7:00 p.m. localizaron el cadáver de la educadora en el mirador de Cata.

El cuerpo de la maestra presentaba signos de degollamiento y se presume que el crimen ocurrió cerca de las 4:00 de la madrugada, de ese mismo día cuando el agresor aprovechó la oscuridad para deshacerse del cuerpo antes de regresar a su casa.

Trascendió que la pareja atravesaba una crisis sentimental desde hace un año y ambos pensaban en su separación definitiva.

Aunque no trascendió el nombre de la víctima, vecinos la describieron como una profesional querida y dedicada.