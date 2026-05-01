EN VIDEO: El macabro hallazgo de unos trabajadores mientras reparaban tuberías en Cumaná

Trabajadores de Hidrocaribe localizaron restos óseos, mientras realizaban labores de mantenimiento en la red de agua potable que abastece al sector Barrio Venezuela, en Cumaná, estado Sucre.

De acuerdo con el medio Canal NVH, el hallazgo ocurrió este miércoles, 29 de abril, durante una excavación destinada a ubicar una avería en la tubería principal.

El descubrimiento se produjo en la avenida Panamericana, a la altura de la intersección con la calle 1, cuando el personal que removía el pavimento encontró lo que parecía ser una osamenta humana.

La situación obligó a detener de inmediato los trabajos y activar los protocolos de seguridad correspondientes.

RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS

Tras la alerta, comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritas a la Delegación Municipal Cumaná, acudieron al lugar para acordonar el área y comenzar la recolección de evidencias.

Los funcionarios permanecieron en la zona durante la noche del miércoles, para garantizar la preservación de la escena.

Lo que se detalló, es que los restos serán sometidos a evaluaciones antropológicas y forenses con el fin de determinar el tiempo de muerte, el sexo y la posible identidad de la persona.

De momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis, mientras avanzan los análisis especializados.

El hallazgo generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes esperan que las investigaciones aclaren el origen de los restos y si están vinculados a algún caso previo de desaparición en la región.