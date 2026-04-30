Encontraron a una abuelita muerta en su apartamento en Maturín, lo que descubrieron después fue siniestro

Organismos de seguridad privaron de libertad a un hombre por el brutal asesinato de una abuelita de 80 años en su propio apartamento en Maturín, estado Monagas.

El hecho ocurrió en la calle 2 del sector La Carbonera de la parroquia San Simón del municipio Maturín. La víctima respondía al nombre de Flor María, según reportó Unión Radio.

De acuerdo a reportes oficiales, inicialmente se presumió que su fallecimiento se debió por causas naturales. No obstante, el hallazgo de presuntas señales de violencia física y abuso motivó la intervención del CICPC.

Ante esto, funcionarios lograron la detención de un ciudadano presuntamente involucrado en el suceso.

Asimismo, indicaron que mantienen un despliegue en la zona para capturar al resto de los supuestos individuos implicados, quienes habrían actuado en grupo para perpetrar el crimen dentro de la vivienda de la víctima.

Sin embargo, mientras sigue la investigación y la búsqueda de los involucrados no se ha dado a conocer la identidad o cuántas personas estarían implicadas en este dantesco crimen. De igual forma, no trascendió que los motivó a esto.