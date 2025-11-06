EN VIDEO: Detuvieron a cuatro buhoneros tras caso viral en Catia: Golpearon a una conductora

El fiscal general Tarek William Saab informó sobre la detención de cuatro vendedores de frutas por agredir brutalmente a una conductora en la avenida Sucre de Catia.

Los detenidos que quedaron a la orden del Ministerio Público responden a los nombres de Yiegelyz Padilla, David Padilla, Neva Salas y Mayibeliz Padilla.

Saab precisó que enfrentarán cargos por el delito de homicidio en grado de frustración y agavillamiento.

«Dichos sujetos quienes se dedicaban a la economía informal, en medio de una discusión en la vía pública, agredieron de forma salvaje a la ciudadana C.M.O.K, causándole graves lesiones en varias partes de su cuerpo», indicó Saab.

LO QUE DIJO LA MUJER TRAS SER AGREDIDA EN CATIA

El caso se hizo viral en redes sociales luego que la víctima subiera un video denunciando lo ocurrido.

«Me pasó cuando iba de regreso a mi casa y un grupo de buhoneros quitó una tanquilla de agua para que fluyera el agua de la lluvia, cosa que ellos mismos ocasionaron en obstáculo del drenaje al tirar desechos constantemente de sus frutas y verduras en estos drenajes», contó la agredida con visibles golpes en la cara.

«Iba pasando en mi carro cuando cae y se encuneta, la alcantarilla estaba toda tapada por agua así que no había manera de verla. Iba con mi mamá. Nosotras nos bajamos y de ese mismo puesto que quitó la tanquilla viene y dice ‘no saben manejar’. En eso hubo un intercambio de palabras, pero estamos enfocados era en sacar el carro de la cuneta, nos ayudaron los transeúntes que levantaron el carro», recordó.

Sin embargo, su vehículo tenía daños por el incidente. «El parachoques se partió, entonces le preguntamos a ellos que quién nos iba a pagar el parachoques porque eso no es culpa de nosotros. Aparte, ahí también podía caer una persona, pero ellos prefirieron evadir todo».

«Nosotros preferimos esperar a la policía para que nos ayudara a resolver el inconveniente, a lo que el hombre, dueño del puesto, se acerca con una actitud agresiva y tuvimos otro intercambio de palabras y él llama a la hija. Ella fue la que me propinó el primer golpe. Después se me vinieron tres mujeres más y se metió él también, se metieron todos y me tenían sometida. Entre todos me golpearon, me generaron un traumatismo en la cervical. La gente gritaba que me los quitaran porque me iban a matar y me golpeaban como si yo tuviera la culpa de lo que estaba pasando y lo que ellos habían hecho», concluyó en el video.