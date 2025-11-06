Surge nueva versión sobre niño muerto en Zulia por supuesto reto de TikTok, su hermano fue detenido

Las autoridades esclarecieron el caso del niño de nueve años hallado sin vida en el municipio Colón, estado Zulia. Aunque en un principio se pensó que falleció haciendo un reto de TikTok, parece que su hermano adolescente está cerca del crimen.

Los hechos se dieron en la calle 8 del sector Buena Vista II, parroquia Santa Bárbara. La hipótesis principal apuntaba que el niño se había ahorcado mientras hacía un reto viral ante su hermano de 15 años.

Sin embargo, el adolescente habría confesado qué ocurrió, según el reportero Alfredo Gutiérrez. Supuestamente, los hermanos solían «jugar» a hacerse bromas pesadas.

«El hermano mayor lo ató del cuello. Lo hizo tan fuerte que no pudo desamarrarlo. El pequeño, intentando sobrevivir con escasas bocanas de aire, se rasguñaba el cuello una y otra vez, sin escapar del nudo, hasta que dejó de recibir oxígeno su cerebro», dijo Gutiérrez.

DETENCIÓN DEL ADOLESCENTE

Ante este escenario, las autoridades presumen que el adolescente limpió la escena para simular que su hermano se había quitado la vida. Finalmente, dijo a su madre que el niño se ahorcó haciendo un reto.

«El chamo colocó el cuerpo en una cama y luego se fue a descansar a un sofá en la sala. Cuando la madre de ambos llegó del trabajo, preguntó por el hijo menor y al entrar al cuarto lo encuentra sin vida en la habitación», dijo una fuente.

Tras la tragedia, las autoridades interrogaron al adolescente y, luego de varias horas, dio nuevos detalles sobre la muerte de su hermano. Después fue detenido y presentado ante los tribunales penales de San Carlos de Zulia.