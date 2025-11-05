En Petare: Discusión por una deuda de $50 terminó con la muerte de un adolescente

Un sujeto, identificado como Anthony Yoel Romero Jiménez, fue detenido este martes por el homicidio de un adolescente de apenas 17 años en la parroquia Petare del municipio Sucre, en el estado Miranda.

Los hechos se remontan hasta el pasado 26 de octubre en la Zona 6 del barrio José Félix Ribas. La víctima es un adolescente llamado Yeffry Kenyersus, informó Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

De acuerdo a las investigaciones, Yeffry fue abordado por Romero, de 18 años, quien estaba acompañado por otros sujetos. En cuestión de segundos, comenzó una discusión por una deuda.

«Sostuvieron una fuerte discusión por una deuda de 50 dólares, la cual se tornó acalorada, optando Romero, en desenfundar un arma de fuego y le disparó a Yeffry, dejándolo sin signos vitales en el lugar», añadió Rico.

CAPTURA DE ROMERO

Detectives del Cicpc determinaron que el adolescente murió en la escena del crimen por la gravedad de sus heridas. Romero, por su parte, huyó del lugar con sus dos cómplices, quienes se encuentran prófugos.

Tras dos semanas de investigaciones, las autoridades capturaron a Romero en las adyacencias del lugar donde ocurrió el crimen. El caso quedó a la orden del Ministerio Público, mientras que las fuerzas de seguridad buscan dar con el paradero de sus cómplices.