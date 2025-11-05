Sucesos

En Petare: Discusión por una deuda de $50 terminó con la muerte de un adolescente

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Un sujeto, identificado como Anthony Yoel Romero Jiménez, fue detenido este martes por el homicidio de un adolescente de apenas 17 años en la parroquia Petare del municipio Sucre, en el estado Miranda.

Contents

Los hechos se remontan hasta el pasado 26 de octubre en la Zona 6 del barrio José Félix Ribas. La víctima es un adolescente llamado Yeffry Kenyersus, informó Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Leer Más

Leones, Tiburones y Magallanes jugarán con equipos de Puerto Rico, Dominicana y Japón en el Monumental
«Este es el hampa de Los Gallegos», brazo del Tren de Aragua en Perú asesinó a miembros de una familia y lo publicaron en las redes
Estremecedor caso en Ohio: Pitbull de la familia asesinó a bebé de apenas siete meses

De acuerdo a las investigaciones, Yeffry fue abordado por Romero, de 18 años, quien estaba acompañado por otros sujetos. En cuestión de segundos, comenzó una discusión por una deuda.

El Cicpc se encargó de las investigaciones. Foto: Archivo

«Sostuvieron una fuerte discusión por una deuda de 50 dólares, la cual se tornó acalorada, optando Romero, en desenfundar un arma de fuego y le disparó a Yeffry, dejándolo sin signos vitales en el lugar», añadió Rico.

CAPTURA DE ROMERO

Detectives del Cicpc determinaron que el adolescente murió en la escena del crimen por la gravedad de sus heridas. Romero, por su parte, huyó del lugar con sus dos cómplices, quienes se encuentran prófugos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA SEVERA CONDENA QUE RECIBIÓ ABERRADO QUE ABUSÓ DE DOS ADOLESCENTES, ESTO DICE LA FISCALÍA

Tras dos semanas de investigaciones, las autoridades capturaron a Romero en las adyacencias del lugar donde ocurrió el crimen. El caso quedó a la orden del Ministerio Público, mientras que las fuerzas de seguridad buscan dar con el paradero de sus cómplices.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La ciudad de Nueva York vivió este martes, 4 de noviembre, una jornada electoral histórica al registrar la mayor participación en unas elecciones a la Alcaldía desde el año 2001.  
Nueva York registró la cifra de votantes más alta desde 2001 en elecciones a la alcaldía
EEUU
La petición del papa León XIV para Estados Unidos y Venezuela ante tensión en el mar Caribe
Mundo
El escándalo entre un exjugador del Barcelona y una influencer brasileña, la embarazó y luego la ignoró
Caraota Show