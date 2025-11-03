Sucesos

La severa condena que recibió aberrado que abusó de dos adolescentes, esto dice la fiscalía

La justicia venezolana declaró culpable a un sujeto, identificado como Marco Álvarez, quien fue acusado de abusar sexualmente de dos adolescentes en el estado Zulia. Ahora pasará más de dos décadas tras las rejas.

El fiscal general, Tarek William Saab, informó este lunes sobre el proceso judicial contra Álvarez, a quien calificó como un «aberrado sexual». Según el reporte, el caso quedó en manos del Ministerio Público de Zulia.

Las investigaciones arrojaron que Álvarez abusó sexualmente de dos adolescentes «dejándole secuelas imborrables». Saab no dio detalles sobre las circunstancias en las que se dio el crimen o la relación del acusado con las víctimas.

CONDENA DE ÁLVAREZ

Los fiscales encargados del caso imputaron a Álvarez de los delitos de abuso sexual a adolescente con penetración genital y oral en grado de continuidad, abuso sexual a adolescente sin penetración y amenaza.

Una vez la justicia determinó su culpabilidad, Álvarez fue condenado a pasar 22 años, 6 meses y 20 días de prisión. Se desconoce en dónde el sujeto cumplirá la condena o cuánto tiempo lleva detenido.


En otro caso semejante, las autoridades detuvieron este fin de semana a un pastor que habría abusado sexualmente de su hija en el estado Zulia. La víctima tenía apenas 12 años cuando se dieron los hechos.

