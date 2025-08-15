Sucesos

EN FOTOS | Tenebroso hallazgo en Zulia: Restos humanos descompuestos estaban en una maleta

EN FOTOS | Tenebroso hallazgo en Zulia: Cuerpo descompuesto estaba en una maleta
Foto: PoliSur

Los habitantes del municipio San Francisco, en el estado Zulia, están conmocionados por el hallazgo de restos humanos en avanzado estado de descomposición. Esto se encontraban en el interior de una maleta en plena calle.

La Policía Municipal de San Francisco (PoliSur) informó en sus redes sociales sobre el tenebroso hallazgo. Según el reporte policial, los restos estaban en la avenida 11 con calle 21 del barrio Sierra Maestra, en la parroquia Francisco Ochoa.

Foto: PoliSur

Vecinos de la zona informaron sobre la presencia de una «maleta sospechosa» en medio de la calle. En tal sentido, se formó una comisión de la policía municipal, que se desplazó hasta el lugar para investigar el caso.

ENCONTRARON LOS RESTOS

Una vez llegaron los agentes, estos abrieron la maleta y descubrieron que «contenía restos humanos». Reportes extraoficiales apuntaron que en su interior había varios huesos, aunque esto no fue confirmado oficialmente.

Foto: PoliSur

«Este hallazgo alarmante llevó a un despliegue inmediato de unidades para resguardar el sitio de igual forma se le notificó a la central (de la policía)», explicaron las autoridades en el reporte policial.

Poco después del hallazgo se apersonaron en el lugar detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Los agentes hicieron pesquisas en el sitio y levantaron los restos humanos.

Foto: PoliSur

Las autoridades avanzan en las investigaciones y, hasta el momento, no hay mayores detalles sobre el caso. Por tanto, se desconoce la identidad de la víctima o quién dejó los restos en ese lugar.

