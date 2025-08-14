Caso Génesis Medina: Otro Cicpc habría sido detenido en Yaracuy por su implicación en el crimen

Autoridades policiales habrían detenido a otro funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por quitarle la vida a Génesis Gabriela Medina Puertas, de 23 años, en el estado Yaracuy.

El crimen contra Génesis, cuyo cuerpo fue encontrado a principios de agosto en una zona boscosa, conmocionó a los habitantes de Yaracuy. Mientras tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones del crimen.

Fuentes cercanas al caso afirmaron al diario Yaracuy al Día la supuesta detención de otro funcionario del Cicpc por el caso de Génesis. El sospechoso pertenece al área de criminalística de la Delegación Municipal de San Felipe.

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se encargaron de la captura del sospechoso, cuya identidad no fue difundida. El detenido quedó a la orden de las Fiscalías 13 y 47 del Ministerio Público.

SU PAPEL EN EL CRIMEN

La filtración apuntó que el detenido habría participado directamente en el crimen contra Génesis. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esta captura y se desconoce su papel en el caso.

Hasta el momento, la Fiscalía confirmó la captura de dos personas, George Rangel y Keiwart Rangel por este crimen. Génesis tenía una relación con uno de los detenidos y fue obligada a ingerir píldoras abortivas, puesto que estaba embarazada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: UN EMBARAZO DESATÓ EL CRIMEN: LOS NUEVOS DETALLES QUE SALIERON A LA LUZ SOBRE EL CASO DE GÉNESIS QUE CONMOCIONÓ A YARACUY

Ante la negativa de Génesis, los sospechosos decidieron quitarle la vida. «Procedieron a amordazarla y sepultarla en una hacienda del sector Los Samanes», en donde su cuerpo fue encontrado poco después, dijo el fiscal general, Tarek William Saab.

Versiones extraoficiales apuntan que uno de los detenidos era un funcionario del Cicpc. En tal sentido, habría dos agentes de la policía científica involucrados con el crimen, aunque las autoridades no han confirmado esta información.