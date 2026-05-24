EN FALCÓN: Hallan en «avanzado estado de descomposición» cuerpo de joven desaparecida, desconocidos la sacaron por la fuerza de su casa el 11Mayo

Los habitantes del estado Falcón están conmovidos debido a que hallaron muerta a la joven Javielis Josefina García Sánchez. Sus familiares la reportaron como desaparecida desde la noche del lunes 11 de mayo.

La prensa local informó que el cuerpo de la muchacha fue localizado la tarde de este sábado 23 de mayo.

Javielis era residente del sector Santa Rita, ubicado en la carretera Falcón-Zulia del municipio Miranda de esa entidad.

Según la cuenta de Instagram de La Mañana Digital, el cuerpo estaba «en avanzado estado de descomposición». Por ello presumen la muerte ocurrió el mismo día de su desaparición.

Se conoció que el cadáver estaba abandonado en una zona boscosa adyacente al sector El Limoncito, en el eje occidental del mismo municipio donde residía.

Los familiares de la joven esperan por los resultados de la necropsia de ley para saber «oficialmente» la causa de muerte.

También se informó que funcionarios de la Delegación Municipal Coro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que investigan el caso, detuvieron a un efectivo militar que presuntamente estaba vinculado sentimentalmente con la joven.

Los reportes señalaron que personas desconocidas la sacaron por la fuerza de su residencia. Luego de ser raptada, familiares y cuerpos de seguridad iniciaron una intensa búsqueda.

Durante 2026 han asesinato a cuatro mujeres en el estado Falcón. Tres de estos casos están relacionados con motivos pasionales.