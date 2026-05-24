Sucesos

EN FALCÓN: Hallan en «avanzado estado de descomposición» cuerpo de joven desaparecida, desconocidos la sacaron por la fuerza de su casa el 11Mayo

Caraota Digital
2 Min de Lectura
Joven Falcón.
La joven fue localizada en una zona boscosa de Falcón. Foto cortesía Notitarde

Los habitantes del estado Falcón están conmovidos debido a que hallaron muerta a la joven Javielis Josefina García Sánchez. Sus familiares la reportaron como desaparecida desde la noche del lunes 11 de mayo.

La prensa local informó que el cuerpo de la muchacha fue localizado la tarde de este sábado 23 de mayo.

- Publicidad -
Ad image

Javielis era residente del sector Santa Rita, ubicado en la carretera Falcón-Zulia del municipio Miranda de esa entidad.

Según la cuenta de Instagram de La Mañana Digital, el cuerpo estaba «en avanzado estado de descomposición». Por ello presumen la muerte ocurrió el mismo día de su desaparición.

Se conoció que el cadáver estaba abandonado en una zona boscosa adyacente al sector El Limoncito, en el eje occidental del mismo municipio donde residía.

LEA TAMBIÉN: MÉRIDA: EL TRÁGICO DESENLACE DE UN JOVEN QUE SUFRIÓ UN ACV MIENTRAS MANEJABA UNA MOTO

Los familiares de la joven esperan por los resultados de la necropsia de ley para saber «oficialmente» la causa de muerte.

También se informó que funcionarios de la Delegación Municipal Coro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que investigan el caso, detuvieron a un efectivo militar que presuntamente estaba vinculado sentimentalmente con la joven.

Los reportes señalaron que personas desconocidas la sacaron por la fuerza de su residencia. Luego de ser raptada, familiares y cuerpos de seguridad iniciaron una intensa búsqueda.

Durante 2026 han asesinato a cuatro mujeres en el estado Falcón. Tres de estos casos están relacionados con motivos pasionales.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Lun 25/05
$ USD: 530,50 Bs
EUR: 615,50 Bs
Jojobet GirişOutdoor PornjojobetcasibommeritbetholiganbetCasibom girişcasibomMadridbetkavbet girişJojobet GirişcasibomjojobetjojobetjojobetgamdomMadridbetMadridbetcasibom girişdeneme bonusudeneme bonusuatombet girişCasibom Girişhttps://www.hoteltarobafoz.com.br/pokerklascasibomholiganbet girişmaltepe eskortmatbet girişholiganbet girişMarsbahis GüncelMarsbahis Güncel GirişHoliganbet GirişHoliganbet Güncel GirişMarsbahis GirişMarsbahis Güncel Giriş