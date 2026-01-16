El brutal asesinato de un conocido profesor conmociona a Trujillo, la policía busca a un sospechoso

Los habitantes del municipio Escuque, en el estado Trujillo, están conmocionados por el brutal asesinato de un respetado profesor, identificado como Félix Lorenzo Arévalo Rosario, el pasado fin de semana.

Los hechos se dieron en una vivienda de la comunidad ‘Fray Ignacio Álvarez’, en el sector El Pepo. De acuerdo a medios regionales, el asesino de Arévalo fue su propio sobrino, cuya identidad no ha sido difundida.

Las investigaciones arrojaron que Arévalo habría tenido una severa discusión con el joven por temas familiares en la noche del sábado. En cuestión de minutos, la situación escaló rápidamente y el sobrino entró en cólera.

Presuntamente, el joven atacó con un machete a Arévalo y, finalmente, lo decapitó. El profesor murió en su propia vivienda por la gravedad de sus heridas, mientras que su sobrino huyó de la escena del crimen.

CONMOCIÓN POR ARÉVALO

El caso salió a la luz en la tarde del domingo, 11 de enero, cuando encontraron el cadáver de Arévalo en el interior de su vivienda. La gravedad de las lesiones evidenció que el profesor había sido asesinado.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron hasta la escena del crimen y pusieron en marcha las pesquisas para determinar las circunstancias en las que Arévalo fue asesinado.

Versiones extraoficiales indican que el sobrino padece de trastornos mentales, lo que habría desencadenado su violenta reacción durante la discusión. Igualmente, se espera que las autoridades investiguen el caso y brinden nuevos detalles en los próximos días.