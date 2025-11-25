El caso de Yoslandy: Profesora se hizo un bypass gástrico en Falcón y murió inesperadamente días después

Los habitantes de la ciudad de Coro, en el estado Falcón, están de luto por la inesperada muerte de una docente de 44 años, identificada como Yoslandy García Acosta, tras someterse a una cirugía estética.

García se sometió hace una semana a una operación de bypass gástrico, de acuerdo al periodista regional Gerardo Morón. Aunque la docente recibió el alta, comenzó a manifestar problemas de salud apenas días después de la intervención.

Reportes extraoficiales apuntan que García se llegó a someter a una diálisis para mejorar su estado de salud. Sin embargo, el cuadro de la docente siguió empeorando y murió el pasado viernes en Coro.

El certificado de defunción indicó que García sufrió una «falla multiorgánica, coagulación intravascular diseminada, shock séptico con punto de partida respiratorio (neumonía bilateral) y postoperatorio mediato de bypass gástrico».

INVESTIGAN MUERTE DE GARCÍA

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue notificado sobre la muerte de García. Una comisión retiró el cadáver de la docente del Hospital Doctor Alfredo Van Grieken.

El cadáver de García fue internado en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en la avenida Alí Primera, luego de que la familia de la docente pidió a las autoridades una investigación al respecto.

La policía forense avanza en las investigaciones del caso, aunque no hay detalles sobre los avances. Mientras tanto, los seres queridos de García la recuerdan como «admirable, generosa y de amplia calidez humana», a la vez que piden justicia.