Horror en Anaco: Adolescente atacó a una estudiante e inició un incendio en un liceo

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
Momentos de casos se vivieron la semana pasada en un colegio de la localidad de Anaco, en el estado Anzoátegui, cuando un adolescente de 15 años atacó a una estudiante e inició un incendio en la institución educativa.

Los hechos se dieron el pasado martes, 18 de noviembre de 2025, cerca de las 9 de la mañana, en el Complejo Educativo José Manuel Matute Salazar. De acuerdo a medios regionales, el caso salió a la luz cuando una docente alertó a las autoridades.

Los testigos relataron el adolescente habría provocado un incendio en la puerta de un aula. Además, empujó y agredió verbalmente a una compañera del colegio, una estudiante de apenas 12 años.

DETENCIÓN DEL ADOLESCENTE

Funcionarios de la Policía Municipal de Anaco se desplazaron hasta la institución educativa. Una vez controlada la situación, la comisión detuvo al adolescente y lo trasladó temporalmente a una sede policial.

El director de la policía municipal, el comisario Pedro Parra, precisó que el adolescente fue trasladado a la sede del Servicio de Investigación Penal de Polianaco. Es sospechoso de los delitos de agresión y vandalismo.

La Fiscalía 12 del Ministerio Público del estado Anzoátegui se encargó de las pesquisas del caso. Además, decidió que el adolescente se mantenga bajo custodia de la policía municipal mientras avanzan las investigaciones.

Hasta el momento, no hay mayores detalles sobre los incidentes que se dieron en el colegio. El adolescente todavía no ha aclarado el porqué de sus acciones y no ha trascendido una hipótesis oficial sobre los hechos.

