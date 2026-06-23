El caso de la señora Rosa: fue hallada muerta en su casa, pero descubrieron una atroz verdad que involucra a su hijo

Los habitantes del municipio Santiago Mariño, estado Aragua, están conmocionados por el caso de Rosa Ysabel Erazo de González, una señora de 70 años que habría sido asesinada por su hijo y su nuera.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó del caso de Erazo. Los victimarios serían su hijo Domingo Rafael González, de 47 años, y la esposa de este, Sandi Nohemí Albarrán de González, de 50.

El cuerpo de Erazo fue encontrado parcialmente suspendido en una vivienda de la parroquia Samán de Güere. Aunque en un principio el caso fue tratado como un presunto suicidio, las autoridades descubrieron que se trataba de un homicidio.

Detectives de la Delegación Municipal Mariño pusieron en marcha las pesquisas del caso y ordenaron la autopsia del cuerpo de Erazo. Así pues, descubrieron que la señora falleció en unas circunstancias distintas a las que declararon su hijo y su nuera.

¿QUÉ PASÓ CON ERAZO?

De acuerdo a las investigaciones, el crimen se originó por una discusión que tuvo Erazo con su hijo y su nuera. Aparentemente, la señora buscaba recuperar un vehículo de su propiedad, una decisión que los victimarios no aceptaron.

La discusión escaló con el paso de los minutos y la pareja optó por estrangular a Erazo. Luego trasladaron el cuerpo de la señora hasta su casa, en donde crearon una escena para simular que se había quitado la vida.

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Las autoridades capturaron a ambos sospechosos y los trasladaron a los calabozos de la localidad. Luego el caso quedó en manos de la Fiscalía del Ministerio Público del estado Aragua.