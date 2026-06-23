Revelaron macabros detalles detrás del asesinato de un PNB en San Martín: Hay tres detenidos, entre ellos un adolescente

Organismos de seguridad privaron de libertad a un adolescente y sus dos cómplices por el asesinato del funcionario de la PNB, Ciro Ramsés Gavidia Uriarte, el pasado 17 de junio en la avenida San Martín de Caracas.

Al momento del ataque, el uniformado se encontraba llevándole un medicamento a su hijo cuando los delincuentes lo interceptaron. La investigación llevó a los funcionarios de la PNB hasta una vivienda en el kilómetro 16 de El Junquito.

«Durante el procedimiento fueron detenidos Davis Alexander González Chirinos de 19 años; Elvis Enrique Montero Vallejo de 21 años; y un adolescente de 16 años, este último señalado como el autor material del disparo mortal», informó el reportero Román Camacho.

Detenidos 3 de los presuntos implicados en el homicidio de un funcionario de la PNB en la Av San Martín. El autor material sería un adolescente que cometió el crimen para saldar una deuda a una banda de la zona. pic.twitter.com/BbRrWQsLB8 — Roman Camacho (@rcamachovzla) June 23, 2026

UNA DEUDA MOTIVÓ AL ADOLESCENTE

De acuerdo con las investigaciones, el adolescente mantenía una deuda con integrantes de una banda delictiva de la zona luego de haber perdido una cantidad de droga que le habían entregado.

Para saldar esa deuda, él y su primo, Elvis, tomaron una pistola perteneciente a un antisocial del sector y la motocicleta de Davis para trasladarse a la avenida San Martín. Esto con el objetivo de asesinar a algún funcionario policial y despojarlo de su arma de reglamento para posteriormente entregarla y saldar la deuda pendiente.

Durante el procedimiento policial recuperaron el arma que le habían robado a la víctima, la pistola usada durante el homicidio, la moto, municiones, teléfonos y otros artículos de interés para la investigación.

¿CÓMO TRANSCURRIÓ EL DÍA DEL ASESINATO?

Según contó Camacho, los antisociales inicialmente habían seguido a un funcionario policial a bordo de una motocicleta, pero al percatarse de que no iba solo desistieron de atacarlo y continuaron recorriendo la zona.

Minutos después observaron al oficial Gavidia en la vía pública y lo atacaron sin mediar palabra. El uniformado intentó sacar su arma de reglamento, pero no tuvo tiempo de reaccionar y recibió los disparos que le ocasionaron la muerte. Tras el ataque, le robaron su pistola y escaparon del lugar.

Las autoridades continúan las investigaciones para capturar a otros presuntos implicados que habrían participado como cooperadores o cómplices en la planificación y ejecución del crimen, quienes actualmente permanecen prófugos.

Los detenidos enfrentarán cargos por los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles en la ejecución de un robo, asociación para delinquir, tenencia ilícita de arma de fuego y uso de adolescente para delinquir.