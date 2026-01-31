El brutal asesinato de una joven enfermera conmociona Táchira, todo ocurrió dentro de su propia casa

Los habitantes del municipio Ayacucho, en el norte del estado Táchira, están conmocionados por el brutal asesinato de una enfermera de 30 años, identificada como Laura Acevedo, en manos de su expareja.

Los hechos se dieron en la mañana del jueves, 29 de enero, en una vivienda de la calle 9 de San Juan de Colón. De acuerdo al medio Última Página Táchira, Acevedo fue asesinada por su expareja, un hombre llamado Carlos Hernández.

Las investigaciones arrojaron que Hernández interceptó a Acevedo en su vivienda y la atacó con un arma blanca. Presuntamente, la víctima terminó la relación hace meses, pero el hombre no aceptó esta decisión.

Luego del crimen, el sospechoso habría escapado de la escena del crimen y se desconoce su paradero. Cuando encontraron Acevedo, ya estaba sin signos vitales por la gravedad de sus lesiones.

INVESTIGAN MUERTE DE ACEVEDO

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron hasta la escena del crimen. Los agentes levantaron el cadáver de Acevedo y pusieron en marcha las averiguaciones del caso.

Reportes extraoficiales indican que Hernández habría escapado hacia Colombia tras el crimen, aunque esta información no está confirmada. Las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Acevedo se desempeñaba como enfermera en el Hospital de Colón, en donde sus colegas se encuentran conmocionados por el crimen. La joven era ingeniera en Informática y residente de la Especialización en Gestión de Salud Pública de Corposalud, según la Corporación de Salud del Táchira.