Tragedia en Carabobo: Mató a su hermano en una riña y su madre falleció al enterarse

Los habitantes de la localidad de Montalbán, en el estado Carabobo, están conmocionados por la muerte de Cesar Perdomo Sánchez, quien fue asesinado por su hermano el pasado martes. Cuando su madre se enteró, falleció de un infarto.

El caso se remonta hasta horas del mediodía del 27 de enero. De acuerdo al medio regional Notitarde, César estaba compartiendo con su hermano, identificado como Arley, cuando se desató una discusión.

La situación escaló rápidamente y, presuntamente, Arley desenfundó un arma blanca. Luego le propinó una puñalada en el pecho a César, quien resultó gravemente herido y sufrió una severa pérdida de sangre.

Los testigos trasladaron de emergencia a César, de 58 años, hasta el Hospital de Bejuma. A pesar de los intentos de los médicos por mantenerlo con vida, el hombre falleció poco después del ingreso por la gravedad de sus lesiones.

CONMOCIÓN POR CÉSAR

La muerte de César generó una gran conmoción entre la comunidad, puesto que era conocido como un hombre trabajador y apreciado entre los vecinos. Sin embargo, la tragedia todavía no había terminado.

Reportes extraoficiales indican que la madre de los hermanos, una profesora llamada Nélida Sánchez, sufrió un infarto al enterarse de lo ocurrido. La señora murió pocas horas después de su hijo, César.

Mientras tanto, las autoridades pusieron en marcha las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen. El sospechoso, Arley Perdomo, ya habría sido detenido.

