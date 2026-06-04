EN IMÁGENES | Dos fallecidos en autopista de Caracas: una gandola cayó desde el distribuidor 'Ciempiés'

Dos personas que iban a bordo de una camioneta fallecieron después de que una gandola cayera sobre ellos desde el distribuidor Ciempién en la autopista Francisco Fajardo de Caracas.

De acuerdo a los detalles ofrecidos por autoridades capitalinas, el fatal accidente se registró alrededor de las 7:15pm de este miércoles 3 de junio.

La reseña policial indicó: «Se trata de vehículo de carga pesada que impacta en la parte superior del distribuidor Ciempiés volcando y eyectando el container al canal contrario de la autopista».

Tras el fuerte impacto, la gandola colisionó contra tres vehículos tipo moto y un vehículo tipo camioneta. Lo que dejó un saldo de dos fallecidos y tres lesionados.

Al lugar del siniestro vial se trasladó personal paramédico para la extricacion vehicular, además de funcionarios del CICPC para el levantamiento de los cadáveres y traslado a la morgue de Bello Monte en Caracas.