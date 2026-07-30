Discusión por unas tierras en Lara terminó en el espeluznante crimen de un hombre

Las autoridades policiales anunciaron este miércoles la captura de un sujeto de 51 años, identificado como José Pastor Mendoza Torrealba, por un homicidio en la localidad de Sanare, municipio Andrés Eloy Blanco, estado Lara.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en redes sociales de la captura de Mendoza. La víctima fue identificada como Rafael Enrique Martínez Alvarado, de 62 años.

De acuerdo a las investigaciones, Mendoza y la víctima tenían constates problemas por «la distribución de tierras». En una de estas tantas discusiones, la situación escaló hasta un punto en que se dio el homicidio.

Los hechos se dieron el pasado 23 de julio en plena vía pública del caserío Villorin, parroquia Pio Tamayo. Según los testigos, Mendoza desenfundó un machete y atacó brutalmente a la víctima.

«Luego de una nueva confrontación, el victimario desenfundó un arma blanca, propinándole una herida mortal en el cuello, para luego huir del sitio», indica el reporte policial. La víctima murió en el lugar por la gravedad de sus lesiones.

CAPTURA DE MENDOZA

El brutal ataque no pasó desapercibido entre los habitantes del sector. Aunque Mendoza intentó huir de la escena tras cometer el crimen, la comunidad lo retuvo para evitar que escapara y alertaron a las autoridades.

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Detectives de la Delegación Municipal Quíbor se encargaron de las pesquisas del crimen. Una vez capturaron a Mendoza, lo trasladaron a los calabozos de la localidad y el caso quedó en manos del Ministerio Público.