La casa del horror: Dos hermanitos fueron rescatados de los brutales maltratos de su padrastro, la madre era cómplice

Los habitantes del municipio Pedro María Ureña, estado Táchira, están conmocionados por los brutales maltratos que, presuntamente, sufrieron dos hermanos, de 12 y cuatro años, en manos de su padrastro.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó del caso de los hermanos. Precisó que los hechos se dieron en una vivienda del Barrio Rómulo Gallegos, sector El Tapón, parroquia Nueva Arcadia.

De acuerdo a las investigaciones, el padrastro, identificado como Beiker Darío Sam Ramírez (32 años), golpeaba habitualmente a los hermanos. «Los sometía a tratos crueles físicos con cables, manos y lápices», indica el reporte policial.

MAMÁ DE LOS HERMANOS

Mientras tanto, la madre de los hermanos, llamada Ruth Dayanara Ontiveros Núñez (35), también tendría cuota de responsabilidad en el caso. Supuestamente, tenía conocimiento de las agresiones y Ramírez llegó a golpear a los niños delante de ella.

Comisiones de la Delegación Municipal Ureña tuvieron conocimiento del caso de los hermanos y pusieron en marcha las investigaciones. Finalmente, consiguieron suficientes evidencias para detener a la pareja.

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Las detectives localizaron los objetos con los que Ramírez golpeaba a los hermanos y capturaron al sujeto. Asimismo, también detuvieron a la madre de los niños, puesto que tenía conocimiento de las agresiones, pero no denunció ante las autoridades.

Ambos detenidos fueron trasladados a los calabozos de la entidad y el caso quedó en manos del Ministerio Público. Se desconocen detalles sobre el estado de salud de los hermanos o quién se hará cargo de su cuidado.