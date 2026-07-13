Detenido en Zulia por estafa relacionada a los afectados de los terremotos, esto hizo para lucrarse a costa de la tragedia

Funcionarios de la Policía del estado Zulia detuvieron a Gustavo Adolfo Márquez, de 52 años de edad, por su presunta implicación en delitos de oferta engañosa y estafa. Cometió los ilícitos a través de plataformas digitales, donde ofrecía una rifa para recaudar, supuestamente, dinero para los afectados por los terremotos del 24 de junio.

La información la dio a conocer el organismo policial en su cuenta en Instagram, donde explicó que la aprehensión se concretó en Maracaibo. Todo “tras determinarse, mediante labores de ciber patrullaje y monitoreo de fuentes abiertas”, su participación en estos delitos.

De acuerdo con las investigaciones Márquez, utilizaba la red social Instagram, a través de la cuenta identificada como “@amandarifas_1”. Allí publicaba y comercializaba sorteos de altas sumas de dinero en divisas extranjeras.

De esta forma impulsaba la compra masiva de boletos, con la excusa de que “la totalidad de los fondos recaudados serían destinados a brindar apoyo económico a las familias damnificadas por los recientes sismos en el estado La Guaira”.

Tras aplicar técnicas de análisis digital y rastreo de direcciones, una comisión del Servicio de Investigación Penal del organismo policial (Sipez), lo ubicó. Así que lo detuvieron en la avenida 15 Las Delicias, entre calles 73 y 74, parroquia Olegario Villalobos”, de la capital zuliana.

Al momento de la detencion, los policias constataron que no poseía la permisología legal correspondiente emitida por la Comisión Nacional de Loterías (CONALOT). Se necesita este permiso para el desarrollo de actividades de azar y beneficencia pública.

En el sitio incautaron como evidencias dos panfletos propagandísticos alusivos al sorteo denominado “Rifa El Quinto Sueño Mundial”. Allí se evidenciaba que la mayoría de los números de la estructura -999- ya habían sido vendidos y marcados.

Además, le incautaron un teléfono celular de gama alta, presuntamente utilizado para la estafa, la gestión y difusión de las ofertas investigadas.

El detenido quedó a la orden de la Fiscalía 39 del Ministerio Público.