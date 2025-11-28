Desalmada atacó a cuchilladas a su propio hijo en plena fiesta familiar en Caracas

Una mujer de 48 años, identificada como Yadodana Coromoto Quintero Bolaño, resultó detenida este jueves por, presuntamente, acuchillar a su hijo en plena reunión familiar en La Vega, en el municipio Libertador de Caracas.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), precisó que los hechos se dieron en el sector La Zulia, en el callejón Don Jaime. La víctima es un joven de 25 años, hijo de Quintero.

De acuerdo a las investigaciones, Quintero estaba reunido con su hijo y varios familiares en una vivienda. Luego de que consumieron bebidas alcohólicas, comenzó una severa discusión y todo terminó en tragedia.

«La detenida se encontraba reunida con familiares, compartiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas, y, tras una acalorada discusión por problemas de convivencia, optó por lesionar a su hijo, causándole una herida punzo penetrante con un cuchillo en el tórax», dijo Rico.

CAPTURA DE QUINTERO

El joven fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario de la ciudad capital. Aunque fue intervenido quirúrgicamente, «su estado de salud es reservado debido a la gravedad de la lesión».

Detectives de la Delegación Municipal La Vega se encargaron de las pesquisas y capturaron a Quintero en el sector La Yaguara, en la parroquia El Paraíso. Durante el procedimiento incautaron el cuchillo usado en el crimen.

Quintero resultó detenida por el delito de homicidio intencional en grado de frustración. La sospechosa y el arma blanca quedaron a la orden de la Fiscalía Provisoria 121° del Área Metropolitana de Caracas.