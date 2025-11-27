Sucesos

Conmoción en Yaracuy por lo que un profesor aberrado le hizo a una alumna en pleno salón

Por Carlos Ramiro Chacín
Las autoridades policiales capturaron esta semana a un profesor de 68 años, cuya identidad no fue difundida, por, presuntamente, acosar y abusar sexualmente de una estudiante en un colegio de San Felipe, en el estado Yaracuy.

El caso salió a la luz cuando una adolescente de 13 años, acompañada de su madre, acusó al profesor ante las autoridades. La denuncia quedó en manos de la División de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

De acuerdo al medio regional Yaracuy al Día, los hechos se dieron en la Unidad Educativa Arístides Bastidas. La adolescente aseguró que el profesor la acosó cuando estaban en pleno salón de clase.

Supuestamente, el profesor hizo algunos comentarios subidos de tono e intentó tocarle la pierna cuando dejó caer un lapicero cerca de la adolescente. Los hechos se dieron cuando otra estudiante también estaba en el aula.

CAPTURA DEL PROFESOR

La denuncia dejó claro que el profesor fingió agacharse para pasar su brazo por la pierna de la adolescente. De acuerdo a la ley venezolana, esta acción puede llegar a catalogarse como abuso sexual.

Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones y desplegaron una comisión para capturar al profesor. Finalmente, el sospechoso resultó detenido en su hogar, en la urbanización Obispo Alvarado.

González
El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Foto: Archivo

El caso quedó a la orden del Ministerio Público del estado Yaracuy, que continuará con las investigaciones. Mientras tanto, el profesor se mantiene recluido en la sede de la DIP, en el sector La Cuchilla.

