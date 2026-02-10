Cuatro niños terminaron hospitalizados tras comer fruto de mata de piñón que tenían en su casa

Cuatro niños resultaron intoxicados en el estado Monagas luego de consumir la fruta de una mata de piñón.

Los menores tendrían tres, cinco, seis y siete años, según el reporte policial. Tras presentar malestar, al lugar se presentó una comisión del cuerpo de bomberos de la ciudad, quienes prestaron atención primaria a las víctimas y los trasladaron hasta la emergencia del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar.

El suceso se registró en el lugar de residencia de los niños en el sector San Pedro de la población San Jaime.

Mientras tanto, organismos de seguridad anunciaron que realizarían una investigación para esclarecer los pormenores de lo ocurrido.

El escrito oficial refleja que, según el diagnóstico médico, los pequeños sufrieron intoxicación a consecuencia de ingesta de piñón, según reportó El Periódico de Monagas.

Se pudo conocer que los pequeños recibieron el alta médica tras recibir el tratamiento y atenciones sanitarias en el mencionado recinto.

En los comentarios en redes sociales, varias personas comentaron que tuvieron malas experiencias con esta fruta. «Yo con una vecina nos pusimos a jugar y que cocinando comida y era piñón jugando de comadre y nos quedamos en el mismo sitio borrachas gracias a Dios se dieron cuenta y nos revivieron pero de verdad es muy rico ese piñón pero peligroso porque mi amiga y yo de broma nos fuimos al otro mundo», escribió una usuaria

Otra añadió: «A mi prima y a mí nos pasó cuando teníamos seis años, comimos varias, saben a coquitos a almendras muy ricas pero muy tóxicas. Comenzó el mareo vómitos y pasamos más de 15 días internadas lavado de estómago y no aguantábamos ni el agua por un segundo, una experiencia terrible con ese piñón, las enfermeras nos apodaron las dos piñonsitas», agregó

Mientras que otra usuaria contó que también tuvo una mala experiencia: «Por allá cómo en el 2004 mis 3 primas y yo comimos piñón y que «coquito» y nos pusimos mal las con unas vecinitas y nos hospitalizaron a todas»