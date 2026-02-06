Gremio ganadero rechazó el «vil asesinato» de productor agropecuario en Guárico y esto exigió a las autoridades

El gremio ganadero lamentó el «vil asesinato» del productor agropecuario Ricardo González Rojas ocurrido en el estado Guárico.

En el documento suscrito por Fedenaga y todas las asociaciones del sector, califican la muerte de Ricardo González Rojas como un atentado directo contra quienes garantizan la seguridad alimentaria del país.

«Este lamentable hecho no es solo un ataque contra una vida humana y una familia honorable, sino un atentado directo contra quienes garantizamos la seguridad alimentaria de la nación. La violencia en las zonas rurales ha cruzado límites intolerables, sembrando luto y zozobra en el sector productivo», comentó el gremio.

Asimismo, acotó que la violencia en las zonas rurales «ha cruzado límites intolerables, sembrando luto y zozobra en el sector productivo».

Ante esto, el gremio ganadero realizó cuatro exigencias a las autoridades venezolanas porque «el campo no puede producir bajo el miedo. ¡Basta de violencia contra quienes trabajan la tierra!».

Justicia inmediata: Instaron al Ministerio Público y a los cuerpos de seguridad del Estado a realizar una investigación exhaustiva y celeridad procesal para dar con los responsables de este crimen. Seguridad rural efectiva: Solicitaron la activación real y permanente de planes de vigilancia en las zonas productoras de Guárico y del resto del país. Protección al productor: Es imperativo que se garantice el derecho a la vida y a la propiedad privada, condiciones mínimas necesarias para continuar con nuestra labor. La reactivación de la Comisión Nacional de Seguridad Rural del Ministerio de Interior y Justicia.

EL ASESINATO DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO

Los habitantes de la localidad Las Mercedes del Llano, en el estado Guárico, están conmocionados por el brutal asesinato del productor agropecuario Ricardo González Rojas, quien llevaba varios días secuestrado.

Medios regionales indicaron que el cuerpo de González fue hallado en la carretera nacional Chaguaramas – Memo, a la altura del sector Samanito. Lugareños encontraron el cadáver y alertaron a las autoridades.

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y funcionarios de otros organismos de seguridad se desplazaron hasta la escena del crimen. Luego levantaron el cadáver de González.

Reportes extraoficiales indican que el cuerpo de González presentaba, aproximadamente, tres disparos. Se desconoce cuánto tiempo llevaba el cadáver en esta zona.