Conmoción en Zulia por atroz asesinato de un entrenador, entraron a su casa en plena madrugada

Los habitantes de la localidad de Bachaquero, estado Zulia, están conmocionados por el asesinato de un popular entrenador de fútbol y dirigente deportivo, identificado como Johnny Maldonado, el pasado fin de semana.

Los hechos se dieron en la madrugada del domingo, 31 de mayo, en el sector Mi Esperanza, parroquia La Victoria. De acuerdo a medios regionales, Maldonado fue encontrado sin signos vitales en el interior de su vivienda.

Reportes preliminares indican que un grupo de sujetos armados ingresó a la vivienda de Maldonado. Los antisociales le dispararon con una escopeta en la cabeza al sexagenario, quien murió de forma inmediata.

El grupo escapó de la escena del crimen tras quitarle la vida a Maldonado. Se desconoce las razones por las que los antisociales ingresaron a la vivienda y cometieron el asesinato.

INVESTIGAN MUERTE DE MALDONADO

Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron hasta el lugar. Una vez levantaron el cadáver de Maldonado, pusieron en marcha las pesquisas en la escena del crimen.

Versiones extraoficiales indican que las autoridades capturaron a dos personas vinculadas con el asesinato de Maldonado. Sin embargo, no hay detalles oficiales del caso, el móvil del crimen o sobre las identidades de los victimarios.

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Maldonado se desempeñaba como entrenador de fútbol de salón, aportando en la formación de atletas en la Costa Orienta del Lago de Maracaibo. Además, trabajaba en el Instituto Municipal del Deporte de Valmore Rodríguez (Imdevar).