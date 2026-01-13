Conmoción en Valencia: Una niña y si madre murieron intoxicadas por un producto agrícola

Los habitantes de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, están conmocionados por la muerte de una niña de cuatro años y su madre, una joven llamada Williamnys Olivo, tras intoxicarse con productos químicos agrícolas.

De acuerdo al medio La Calle, Olivo y la pequeña fueron trasladadas de emergencia hasta un ambulatorio del sector Los Naranjos. El personal de guardia intentó auxiliarlas, pero ambas ingresaron sin signos vitales.

Otros tres integrantes de la familia, incluyendo un adolescente de 17 años, fueron trasladados hasta Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET). Poco después, los médicos lograron estabilizados y para este martes continúan bajo atención médica.

El personal médico informó a las autoridades sobre la muerte de Olivo, de 19 años, y su hija. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) levantaron los cuerpos y pusieron en marcha las pesquisas.

¿QUÉ PASÓ CON OLIVO Y SU HIJA?

Detectives del Cicpc se desplazaron hasta la vivienda e hicieron las investigaciones correspondientes. Así pues, determinaron la principal teoría: Olivo y la niña se intoxicaron con productos químicos agrícolas.

Aparentemente, tuvieron contacto con un químico agrícola destinado a la preservación de una producción de caraotas. El producto estaba dentro de unos sacos y emanó los letales gases que acabaron con la vida de Olivo y su hija.

La tragedia generó gran conmoción entre los habitantes del sector Los Naranjos. Por su parte, los cuerpos de Olivo y la pequeña fueron entregados al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para la autopsia correspondiente.