En Táchira: Le pidió a un amigo que cuidara a su niño y lo que consiguió al regresar fue aberrante

Un sujeto de 59 años, identificado como Eladio Castillo Pabón, que se aprovechó de la confianza de una familia y abusó sexualmente de un niño de apenas cuatro años en el municipio Ayacucho, en el estado Táchira.

Los abusos de Castillo salieron a la luz el 12 de octubre del año pasado, según informó el 9 de enero el Ministerio Público en su página web. Tanto el abusador como su víctima eran habitantes del pequeño poblado de Guarimito.

Al descubrir los abusos, la madre de la víctima presentó una denuncia ante la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). De acuerdo a su relato, Castillo tenía una buena relación con la familia y se aprovechó de ello para cometer los crímenes.

Producto de la amistad con la familia, Castillo se quedó cuidando del pequeño por varias horas. Cuando la madre regresó a buscarlo, encontró al sujeto desnudo con el niño.

«Observó que Castillo Pabón tenía al niño sentado en sus piernas sin sus prendas inferiores, mientras que él tenía su miembro a la vista. Al percatarse de ello, la dama irrumpió en el inmueble para llevarse al niño del lugar», dijo el Ministerio Público.

CONDENA DE CASTILLO

La madre de la víctima pidió ayuda a un vecino y, poco después, la GNB capturó a Castillo dentro de su vivienda. Luego de pasar por varias evaluaciones médicas, el sujeto quedó a la orden de la Fiscalía 16ª de Táchira.

Castillo se declaró culpable del delito de abuso sexual a niño con penetración continuado y fue condenado a 11 años y ocho meses de prisión. El Tribunal 9º de Control ordenó su reclusión en el Centro Penitenciario de Occidente; ubicado en Santa Ana del Táchira.