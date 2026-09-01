Conmoción en Valencia por «salvaje» homicidio de un abuelo, uno de los victimarios era su ‘amigo’

Los habitantes de la ciudad de Valencia, estado Carabobo, están conmocionados por el atroz caso de José Nieves Bolaños Pernía, un hombre de 76 años que fue asesinado durante un brutal robo en su propia casa.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), informó en redes sociales sobre el caso de Bolaños. Los hechos se dieron el pasado 22 de agosto en una vivienda del barrio Las Flores, en la parroquia Miguel Peña.

De acuerdo a las investigaciones, el crimen fue cometido por River Raúl Jaime Pinto (63) y Edwar Smith Ávila Mendoza (48), apodado El Mon. Este último, aparentemente, fue amigo de Bolaños y llegó a vivir con él.

«(Ávila) había planificado despojar de sus pertenencias al septuagenario, valiéndose de conocer de las pertenencias de valor que este tenía, ya que había vivido con el mismo por un período de tiempo», indicó el reporte policial.

MUERTE DE BOLAÑOS

Las pesquisas determinaron que los sospechosos abordaron a Bolaños en su propia vivienda y lo «agredieron salvajemente». Una vez ataron a la víctima de manos y pies, comenzaron a tomar distintos artículos de valor.

La pareja delictiva huyó de la escena del crimen en una motocicleta. Bolaños, por su parte, quedó gravemente herido y sus familiares lo encontraron poco después. De inmediato lo trasladaron a un centro de salud, en donde falleció.

Detectives de la Delegación Municipal Valencia se encargaron de las investigaciones sobre el homicidio de Bolaños. Una semana después del crimen, el Cicpc realizó la captura de los sospechosos, quienes quedaron en manos del Ministerio Público.