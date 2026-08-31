Tragedia en Morrocoy: Lancheros rescataron cuerpo de hombre que murió ‘buceando a pulmón’ en Cayo Sombrero

Un hombre murió mientras buceaba en las aguas de Cayo Sombrero, en el Parque Nacional Morrocoy, municipio Monseñor Iturriza del estado Falcón.

De acuerdo con lo precisado por el periodista Gerardo Morón Sánchez, el hallazgo se registró en horas de la tarde del pasado sábado, 29 de agosto.

Testigos aseguraron que fue sacado del agua «sin signos vitales», tras varios minutos flotando boca abajo. Explicaron, que la posición del hombre, en un primer momento hizo creer a algunos lancheros que seguía buceando a pulmón.

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El hombre quedó identificado como Néstor Javier Pineda Méndez, de 34 años y residente de Tucacas, cuya muerte por inmersión fue reseñada horas más tarde a partir del parte del Centro de Coordinación Policial Nro. 8 (CCP-8).

Según el relato de un testigo al mencionado periodista, el hombre, quien todavía tenía puestas las aletas de buceo y sus accesorios, fue cargado hacia la orilla por tres o cuatro personas a pocos metros del muelle principal de las lanchas. «Iba boca abajo y botaba espuma por la boca», detalló.

«Lo recostaron en una cabaña cercana a la zona de las lanchas. Ninguno de los presentes parecía saber cómo darle Respiración o reanimación Cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, una mujer que trabaja como masajista frente a la cabaña, intentó aplicar esta técnica por algunos minutos», relató el testigo.

Añadió que, aunque dos o tres hombres lo cargaron por sus extremidades hasta el muelle, ningún lanchero accedió a trasladarlo a un centro asistencial, hasta que llegó una lancha de guardacostas que finalmente lo transportó mientras alguien continuaba aplicándole RCP.

El testigo recordó haber escuchado a otros presentes decir que el hombre ya había fallecido, que estaba sin signos vitales incluso cuando lo sacaron del agua.

VERSIÓN NO FIRMADA

«Una versión no confirmada indica que el buzo intentaba recuperar un objeto de valor económico y sentimental que se le había caído a un turista. No obstante queda la incertidumbre sobre quién lo llevó al lugar donde se reportó la pérdida del objeto», apuntó el periodista.

También se maneja de forma extraoficial que, en las profundidades, pudo sufrir una embolia, ya que había comido antes de sumergirse.

El cuerpo fue trasladado a la morgue, donde los médicos forenses le practicarán la autopsia correspondiente. El caso quedó en manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), cuyos funcionarios trabajan para establecer con precisión las circunstancias de la muerte. Es decir, para confirmar o descartar si la causa fue, efectivamente, una inmersión.

Vale señalar, que el buceo de pulmón es una modalidad en el cual la persona se sumerge y permanece bajo el agua conteniendo la respiración. Lo complejo, es que se hace sin utilizar un tanque de aire comprimido.