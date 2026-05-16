Conmoción en Táchira: una familia murió en fuerte accidente de tránsito, iban a una graduación

Un accidente de tránsito dejó el jueves cinco fallecidos en la Troncal 5, en el municipio Antonio José de Sucre, en el estado Barinas. En el siniestro murieron cuatro miembros de una misma familia originaria de Táchira.

Los hechos se dieron a las 7:45 de la mañana en la Troncal 5, sector Almorzadero, a un kilómetro de la población de Bum Bum. En el accidente se vieron involucrados un carro Hyundai y un camión NPR.

De acuerdo al medio tachirense La Nación, organismos de emergencias se encargaron de extraer los cuerpos atrapados en el carro. Cuatro de las víctimas eran integrantes de una familia de Táchira, específicamente de Lobatera, y la quinta de Barinas.

Dos hombres, de 42 y 32 años, sufrieron politraumatismos en el accidente. Tras recibir los primeros auxilios, fueron trasladados de emergencia al hospital doctor José León Tapia, en Socopó

Funcionarios la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, bomberos municipales y otros organismos participaron en el operativo. Vecinos de la zona brindaron apoyo en los primeros momentos del accidente.

FAMILIA EN EL ACCIDENTE

A bordo del carro particular iban Osmarly Pacheco, de 52 años; Katherine Ramírez, de 41 años; Yoselin Morales, de 18 años; y Osmarly Pacheco Ramírez, de 22 años. Se trataba de una familia que viajaba al estado Aragua.

El joven de 22 años iba a recibir este viernes su título de ingeniero en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En tal sentido, sus padres, Osmarly Pacheco y Katherine Ramírez, además de su novia, Yoselin Morales, lo acompañaban para este emotivo momento.

La gravedad del accidente y el contexto en que ocurrió provocó una gran conmoción en Táchira. Osmarly llevaba varios meses luchando para obtener su título universitario, mientras que sus padres eran unos reconocidos docentes en el municipio Michelena.