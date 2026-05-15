VIDEO: Se incendió carro en plena calle de Chacao, ‘fue tan voraz que se quemó totalmente’

Momentos de tensión se vivieron esta tarde en la urbanización Altamira, en el este de Caracas, cuando un incendio calcinó una camioneta en plena vía. Las imágenes del siniestro se viralizaron en redes sociales.

Los hechos se dieron cerca de las 5 de la tarde en la 6.ª transversal de Altamira, en el municipio Chacao. En las imágenes se aprecia que una camioneta Merú quedó envuelta en llamas en una calle.

El alcalde Chacao, Gustavo Duque, informó en sus redes sociales sobre el «voraz» incendio de la camioneta. «Nuestro equipo ya está en el lugar», indicó el mandatario local, quien también publicó varias imágenes del siniestro.

Funcionarios de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos de Caracas se desplazaron hasta la escena para controlar las llamas. Asimismo, cerraron a calle mientras la contingencia era atendida.

#AHORA | Reportan incendio de un vehículo en la sexta transversal de Altamira, equipo de protección civil se encuentra desplegado en la zona 📸: Cortesía pic.twitter.com/0YcCxTqVSC — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 15, 2026

INCENDIO NO DEJÓ VÍCTIMAS

Los organismos de emergencias lograron sofocar el incendio poco después de su llegada. En las imágenes se aprecia que usaron agua para contener las llamas y evitaron que estas se propagaran a viviendas cercanas.

A pesar de la gravedad del incendio, las autoridades confirmaron que no hubo heridos o víctimas mortales. Sin embargo, Duque confirmó que «el vehículo se quemó totalmente» y se solidarizó con el propietario.

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Las autoridades pusieron en marcha las investigaciones para determinar las causas del incendio. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay una hipótesis sobre el siniestro.