Conmoción en Táchira: Seis niños heridos tras aparatoso accidente en una ‘rueda de la fortuna’

Un accidente en un parque de diversiones del municipio San Cristóbal, en el estado Táchira, dejó seis niños heridos. Ahora las autoridades buscan determinar las circunstancias en las que se dio el siniestro.

Los hechos se dieron el lunes, 9 de febrero, en un parque de diversiones ubicado en el sector Pueblo Nuevo. De acuerdo al medio La Calle, el accidente ocurrió, específicamente, en la rueda de la fortuna.

En un principio se pensó que el accidente fue causado por una falla mecánica. Sin embargo, los testigos relataron que todo comenzó cuando una niña sufrió un ataque de pánico en plena atracción.

Los movimientos de la pequeña generaron inestabilidad en la góndola, la cual falló y cayó sobre los demás asientos de la rueda de la fortuna. Así pues, varios niños cayeron de la atracción, sufriendo heridas de distinta gravedad

ATENCIÓN DE LOS NIÑOS

Al lugar acudieron organismos de emergencias y seguridad para atender a las víctimas. Reportes extraoficiales indican que siete personas resultaron heridas, la mayor parte de ellas niños.

Los niños fueron trasladados de emergencia hasta un centro de salud, en donde recibieron atención médica. La mayoría de los pequeños fueron dados de alta, pero dos permanecen en observación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEOS IMPACTANTES: UN FALLECIDO Y CINCO HERIDOS DEJÓ ROTURA DE TUBERÍA MATRIZ EN LOS VALLES DEL TUY

La única mayor de edad que resultó herida fue una mujer que sufrió un fuerte golpe en la mandíbula durante la caída. Aunque no hay reportes de daños graves, sí presentó lesiones en su dentadura.

Las autoridades pusieron en marcha una investigación para determinar, oficialmente, las causas del accidente. También buscan conocer si el parque de diversiones cumplía con las condiciones de seguridad.