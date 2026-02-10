Sucesos

Conmoción en Táchira: Seis niños heridos tras aparatoso accidente en una ‘rueda de la fortuna’

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Un accidente en un parque de diversiones del municipio San Cristóbal, en el estado Táchira, dejó seis niños heridos. Ahora las autoridades buscan determinar las circunstancias en las que se dio el siniestro.

Contents

Los hechos se dieron el lunes, 9 de febrero, en un parque de diversiones ubicado en el sector Pueblo Nuevo. De acuerdo al medio La Calle, el accidente ocurrió, específicamente, en la rueda de la fortuna.

Leer Más

VIDEO VIRAL: Cayó el policía que cacheteó a un joven en Maturín, así reaccionó la fiscalía
Padre sin escrúpulos asesinó a su hijo de 2 años, escondió sus restos en la basura y fingió que lo habían secuestrado
En Bolívar: Detuvieron a los tres feminicidas que abusaron y desmembraron a mujer que se negó a estar con ellos

En un principio se pensó que el accidente fue causado por una falla mecánica. Sin embargo, los testigos relataron que todo comenzó cuando una niña sufrió un ataque de pánico en plena atracción.

Los movimientos de la pequeña generaron inestabilidad en la góndola, la cual falló y cayó sobre los demás asientos de la rueda de la fortuna. Así pues, varios niños cayeron de la atracción, sufriendo heridas de distinta gravedad

ATENCIÓN DE LOS NIÑOS

Al lugar acudieron organismos de emergencias y seguridad para atender a las víctimas. Reportes extraoficiales indican que siete personas resultaron heridas, la mayor parte de ellas niños.

Los niños fueron trasladados de emergencia hasta un centro de salud, en donde recibieron atención médica. La mayoría de los pequeños fueron dados de alta, pero dos permanecen en observación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEOS IMPACTANTES: UN FALLECIDO Y CINCO HERIDOS DEJÓ ROTURA DE TUBERÍA MATRIZ EN LOS VALLES DEL TUY

La única mayor de edad que resultó herida fue una mujer que sufrió un fuerte golpe en la mandíbula durante la caída. Aunque no hay reportes de daños graves, sí presentó lesiones en su dentadura.

Las autoridades pusieron en marcha una investigación para determinar, oficialmente, las causas del accidente. También buscan conocer si el parque de diversiones cumplía con las condiciones de seguridad.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Leones del Caracas anuncia que José Alguacil no continuará como mánager
Deportes
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos relajó este martes, 10 de febrero, restricciones con licencias para que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte. 
Trump flexibilizó restricciones para que petroleras puedan operar en Venezuela, pero con condiciones
EEUU
Escándalo en Punto Fijo: Sacerdote aberrado abusó de una monaguilla, la Diócesis emitió un comunicado
Sucesos