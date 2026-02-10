Sucesos

VIDEOS IMPACTANTES: Un fallecido y cinco heridos dejó rotura de tubería matriz en los Valles del Tuy

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura

Momentos de tensión y caso se vivieron esta tarde martes en la localidad de Santa Teresa del Tuy, en el municipio Independencia del estado Miranda, cuando la rotura de una tubería matriz generó la muerte de una persona, mientras que cinco resultaron heridas.

En redes sociales se viralizaron numerosos videos en los que se aprecia la gravedad de la situación. En las imágenes se puede ver una gran columna de agua que se eleva por varias decenas de metros en el sector La Ceiba.

Organismos de emergencias y seguridad se desplazaron de inmediato hasta la escena para controlar el flujo de agua. De acuerdo a reportes en redes sociales, el Cuerpo de Bomberos de Miranda también formó parte del operativo.

La rotura de la tubería generó un hueco de varios metros de diámetro en plena calle. El agua descendió por esta zona residencial, generando preocupación entre los vecinos del sector La Ceiba.

UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS POR ROTURA DE TUBERÍA

El alcalde Rayner Pulido confirmó que una persona murió en el siniestro. «Lamentablemente ha perdido la vida un adulto mayro de esta comunidad. Su familia está siendo acompañada», explicó. Asimismo, cinco personas resultaron heridas.

«La afectación ha puesto en riesgo a más de 300 familias y varias fueron afectadas; perdieron sus enseres», detalló Pulido. Más de 50 viviendas sufrieron daños por la ruptura de la tubería, aunque no hay detalles de cada caso.

También se puede ver en los videos que algunas viviendas resultaron afectadas por el siniestro. Los organismos de emergencias activaron un operativo para determinar los daños que sufrieron las infraestructuras de la zona.

